Depuis 2003, les Rencontres cinématographiques de Béjaïa concoctent un programme riche et varié de films de tout genre: court-métrage, long-métrage, documentaire, fiction ou animation.

Pour cette année, et malgré la situation sanitaire, nous lançons l'appel à films, en vue de la 18ème édition prévue du 19 au 24 septembre 2020, (Ces dates peuvent être modifiées selon l'évolution de la situation sanitaire).

Vous êtes producteur, réalisateur, vous avez un film produit en 2019 ou en 2020, et vous voulez participer aux 18e Rencontres cinématographiques de Béjaïa, envoyez un lien Vimeo à l'adresse suivante:

programmationrcb20@gmail.com, et cela avant le 25 juin 2020.