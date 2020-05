En cette période de confinement et de solitude partagés à l'échelle mondiale, le cercle d'Alger de la fondation ACM, la galerie Dar Dzaïr de l'agence Crei de Valencia, l'Agence e2id d'Alger, CapCoWork, mettent en place l'appel à projets RAV19, une résidence d'artistes virtuelle sur le thème Covid-19, qui invite les artistes à se faire entendre par le biais de la création sur la crise sanitaire que vit notre planète. «Un fléau surmédiatisé, les politiques, les scientifiques, les journalistes, les économistes... ont eu les différents médias pour partager et confronter leurs opinions et visions sur la situation que nous vivons. Les grands absents sont les artistes, peintres, sculpteurs, poètes, réalisateurs, acteurs,... n'ont pas eu l'espace médiatique pour exprimer leur ressenti de cette nouvelle situation inédite, mais aussi sur le lendemain qui ne sera jamais comme avant», peut-on lire sur le communiqué de présentation de l'événement. Ainsi, les artistes du monde, oeuvrant dans toutes disciplines ou formes interdisciplinaires, et dans n'importe quel genre, sont conviés à soumettre un projet en format numérique pouvant être produit en 30 jours sur la thématique de Covid-19. Les artistes intéressés peuvent postuler en proposant leur projet brièvement accompagné de leur press-book. Parmi les propositions reçues, 19 artistes seront sélectionnés. De plus, les personnes sélectionnées pour la création de leur projet seront également appelées à partager hebdomadairement leur processus créatif dans un format de leur choix sur la plateforme collaborative dédiée à RAV.19 leur permettant des échanges sur la thématique. Chacun des 19 projets sélectionnés recevra une bourse qui sera définie en fonction du sponsoring obtenu. Toutes les disciplines et approches interdisciplinaires sont acceptées, dont les arts visuels, les arts médiatiques et numériques, la performance, la danse, la musique, la littérature, la poésie, le cinéma (comprenant l'animation) et le théâtre. Durant les 30 jours, les artistes seront soutenus par le consortium, composé de membres ayant une expérience professionnelle multidisciplinaire et des animateurs de la résidence d'artiste virtuelle RAV.19. à la fin de la résidence d'artiste virtuelle, le consortium présentera de la documentation liée au processus créatif des projets sélectionnés et les oeuvres réalisées sur la plateforme sous forme d'exposition en ligne avec une scénographie en 3D interactive mettant en valeur la production des 19 artistes retenus. Une inauguration en ligne sera organisée avec des invités qui prendront part aux échanges avec les artistes. En sus des oeuvres exposées, la galerie d'exposition virtuelle du projet RAV19 mettra à la disposition des visiteurs toute la documentation produite incluant journal écrit, photo, extraits audio, journal vidéo marquant les échanges des artistes durant les 30 jours de la résidence d'artiste virtuelle RAV.19. L'appel à projets RAV.19 sera ouvert à deux autres types de postulants: les étudiants en formation artistique et les lycéens. Pour ces postulants, l'appel à projets est désigné sous le nom de RAV.19 juniors. Les postulants pour la résidence d'artistes virtuelle sont invités à soumettre leur candidature en ligne avant le 30 mai 2020.