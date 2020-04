L'Association /cinéclub Derb cinéma de Tlemcen lance du 2 au 16 septembre prochain, à Tlemcen, un atelier de développement de projets de films documentaires. Il s'agit d'une résidence d'écriture de film d'auteur, entièrement gratuite, qui s'adresse exclusivement à des auteurs algériens et franco-belgo-algériens. La date limite des préinscriptions est fixée au 15 mai.

Les auteurs sont invités à adresser un mail (tlemcen.kdiffusion@gmail.com) aux organisateurs pour exprimer leur intention de postuler à la résidence de Tlemcen. Un simple mail mentionnant vos nom et prénom et lieu de résidence habituelle suffisent + quelques mots sur votre projet sont les bienvenus. Vous pouvez aussi profiter de courriel pour poser toute question utile au montage de votre dossier. La date de dépôt des dossiers de candidatures est fixée quant à elle au 30 juin. Il vous suffit de télécharger le règlement complet et le formulaire d'inscription à Tlemcen, Algérie | kdiffusion.com. Dans le texte de présentation les organisateurs soulignent: «Du 2 au 16 septembre 2020, nous organisons une résidence d'écriture de film documentaire destinée à accueillir des auteurs algérien-nes vivant en Algérie et franco ou belgo/algérien-nes vivant en France ou en Belgique dans la ville de Tlemcen (Algérie). Une résidence organisée par Krysalide Diffusion (Lille), en partenariat avec l'Hôtel Grand Bassin (Tlemcen), Les Ateliers du réel (Montreuil), Derb cinéma (Tlemcen) et la cinémathèque de Tlemcen.

Avec le soutien financier de la Ville de Lille (France).» Et d'ajouter: «Deux semaines de travail, collectif et individuel, intense pour développer son projet de film avec l'aide d'un professionnel expérimenté.». A propos des objectifs de cette résidence, les organisateurs indiquent: «Cette résidence vise à donner aux auteurs les outils nécessaires en vue d'aboutir à l'élaboration d'un scénario documentaire. A l'issue de la résidence de Tlemcen, les projets les plus aboutis pourront être sélectionnés pour participer au 2e forum de production organisé à Berck-sur-Mer (France) dans le cadre de la prochaine édition du festival Cinémondes du 2 au 9 octobre 2020». S'agissant des participants, la session de Tlemcen se déroule en français et s'adresse à des auteurs ayant une bonne maitrise de cette langue. Aucun niveau scolaire ou universitaire n'est requis.

Le projet peut être présenté par un auteur qui bénéficie déjà ou non, de l'appui d'une société de production. Peuvent postuler tous les porteurs de projets de films ayant - ou n'ayant pas - réalisé un premier film documentaire.