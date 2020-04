Depuis la propagationdu coronavirus dans le monde, plusieurs personnalités du monde de l'art et de la culture ont été touchées. En voici la liste:Marianne Faithfull, 73 ans est une Icône des années 1960. Elle a été hospitalisée à Londres après avoir été testée positive, a annoncé ce samedi 4 avril son agence de relations publiques qui la dit dans un état stable.

- Le jazzman américain Ellis Marsalis, patriarche d'une famille de grands noms du jazz, a, lui, été emporté mercredi par le Covid-19 à 85 ans.

- En sont également décédés, le 24 mars, le saxophoniste camerounais Manu Dibango (86 ans) et le dramaturge américain Terrence McNally (81 ans).

- Le comédien américain Tom Hanks et sa femme, l'actrice et chanteuse Rita Wilson, guéris, sont rentrés à leur domicile de Los Angeles, après deux semaines de quarantaine en Australie.

- Le ténor espagnol Plácido Domingo, 79 ans, est sorti lundi de l'hôpital mexicain où il avait été admis.

- Les chanteurs français Patrick Bruel et CharlElie Couture ont annoncé jeudi se remettre du coronavirus.

- Le jeune chanteur canadien Lenni-Kim a annoncé être atteint le 21 mars.

- L'acteur britannique Idris Elba, testé positif mais asymptomatique, a annoncé sur Instagram le 31 mars la fin de sa quarantaine.

- L'écrivain chilien Luis Sepulveda (70 ans), qui a ressenti les premiers symptômes le 25 février, a été hospitalisé en Espagne où il réside. On ignore son évolution.