Le Cheikh du malouf, Kaddour Darsouni, est décédé lundi dernier à l'âge de 93 ans, à la suite d'une longue maladie. Il a été inhumé la semaine dernière au cimetière de la cité Zouaghi à Constantine en présence des membres de sa famille, d'artistes et d'autorités locales. Dans une atmosphère sobre, empreinte d'émotion, des chanteurs et admirateurs ont tenu à accompagner le Cheikh à sa dernière demeure. Des chanteurs du malouf constantinois représentant plusieurs générations, élèves pour la plupart du Cheikh, ont tenu à rendre un hommage à la mémoire d'un des piliers de la musique savante à l'antique Cirta. Le chanteur Abbas Righi a confié à l'APS, regretter la perte d'un «monument de la chanson constantinoise et également algérienne au parcours très riche». «Cheikh Darsouni a formé depuis 1950, quatre générations de chanteurs de malouf et était le professeur, le pédagogue et l'ami. Il m'a appris les fondements de base de la musique malouf et 80% des chanteurs de ce genre musical ont été formés par le Cheikh», a-t-il relevé. Pour sa part, le chanteur Salim Fergani regrette la disparition «du dernier Cheikh du malouf». «En 1968, j'avais intégré l'orchestre pilote du malouf. J'étais le plus jeune membre et Cheikh Darsouni m'avait vite adopté et mis au-devant de la scène m'encourageant même à interpréter des «istikhbar» devant des monuments de la musique arabo-andalouse. Il avait cette faculté d'entretenir les talents.» Kamel Bouda, un autre chanteur de malouf, se rappelle d'un artiste «dis-cret» et «humble» qui a servi la culture et mettait un point d'honneur à préserver la mémoire musicale de la ville de Constantine. Le chanteur Chemseddine Djebassi se souvient d'un artiste «encyclopédie» de la musique savante, transmetteur d'un legs culturel et qui a marqué de son empreinte la scène musicale algérienne.