Christophe, dandy décalé de la chanson française, est décédé jeudi , selon sa famille. Il racontait en décembre 2019 à l’AFP la singularité de ses duos, à l’occasion de la sortie de son dernier album«Christophe etc. volume 2». Le chanteur Christophe est décédé dans un hôpital de Brest, à 74 ans, ont annoncé sa femme et sa fille dans un communiqué relayé par l’AFP. Il y avait été transféré la semaine dernière. L’artiste est décédé des suites d’une maladie pulmonaire, un emphysème, dont il souffrait depuis longtemps, ont fait savoir son épouse Véronique Bevilacqua et sa fille Lucie, via ce communiqué. Un emphysème est une maladie inflammatoire des bronches, qui détruit la paroi des poumons et peut conduire à la formation de poches d’air. L’interprète des «Mots bleus» ou encore des «Marionnettes» avait été admis en réanimation dans un hôpital à Paris, le 26 mars dernier, avant d’être transféré en Bretagne. Au moment de son hospitalisation, Le Parisien affirmait que Christophe avait été testé positif au coronavirus, ce qui n’a jamais été confirmé par ses proches.