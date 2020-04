Récemment dévoilé, le jury est ainsi présidé par Ahmed Bedjaoui et composé, notamment de la Tunisienne Lilia Ben Achour, de l’Egyptien Sameh Fethi, ainsi que des Algériens, Omar Meziani commissaire d’expo et enfin de Imed Benchenni, patron de l’agence Red Motion.

Apres avoir annoncé dans nos colonnes la tenue de la première édition du Concours de l’affiche de cinéma organisée par la Cinémathèque algérienne, la direction du Centre algérien de la cinématographie vient de dévoiler la liste des cinq membres de jury de cet important concours. Le jury est donc présidé par Ahmed Bedjaoui, l’écrivain et critique de cinéma, qui n’est plus à présenter et considéré comme le Monsieur du cinéma en Algérie. Il sera accompagné dans sa mission par des mem-bres aussi émérites que talentueux dans le domaine du cinéma et de l’affiche. On retrouvera, notamment Lilia Ben Achour, de la cinémathèque tunisienne, Sameh Fethi, le critique et collectionneur d’affiches du cinéma égyptien, Omar Méziani, décorateur, artiste et commissaire d’exposition et le comédien, producteur et patron de l’agence Red Motion, spécialisé dans le visuel et le digital Imed Benchenni. Voici un aperçu de leur parcours. Pour rappel, Ahmed Bedjaoui est diplômé de l’Idhec (Institut des hautes études commerciales), de Paris et titulaire d’un doctorat en littérature et cinéma américains. Il est connu pour avoir produit et animé la fameuse émission Télé cinéclub dans les années 80. Producteur et critique de cinéma incontournable en Algérie, il continue à enseigner le cinéma et à participer à son développement en participant à plusieurs conférences dans le monde. En 2015, il a été le commissaire de l’exposition du 50e anniversaire de la Cinémathèque algérienne. Il est l’auteur de cinq livres sur le cinéma algérien. Pour sa part Lilia Ben Achour est responsable de l’affichage à la Cinémathèque tunisienne (Tunisie). Elle est diplômée en design image, elle a suivi son master en cinéma d’animation de l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis. Passionnée de cinéma, elle a réalisé trois courts-métrages dans le cadre de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (Ftca), première école de cinéma en Tunisie. Élue membre de son bureau fédéral pendant quatre ans (2016 – 2020) chargée de la formation et membre du comité directeur de son événement annuel le plus important, le Festival international du film amateur de Kélibia (FIfak). Elle fait partie de l’équipe de la Cinémathèque tunisienne depuis son inauguration en 2018, elle créée et conçoit les affiches des programmes de cette structure importante du Cnci. Lilia Ben Achour vient d’effectuer une formation en gestion et restauration de collection d’affiches à L’institut Jean Vigo, Cinémathèque de Perpignan, qui détient l’une des plus grandes collections d’affiches en France. Sameh Fethi, chercheur et critique de cinéma, est considéré comme le plus important collectionneur d’affiches en Egypte. Diplômé en science de la communication il s’est très vite intéressé au cinéma et à la critique. Il a commencé à rédiger plusieurs livres sur les affiches de cinéma égyptien, mais également sur le cinéma mondial. Il est l’auteur de plusieurs livres d’art sur le monde des affiches et du cinéma. L’affiche d’or du cinéma égyptien (2009), L’art de l’affiche dans le cinéma égyptien (2015) Nadjib Mahfouz entre le roman et le cinéma (2016) Les 100 films du cinéma égyptien (2017) à l’occasion des 90 ans du premier film égyptien) le livre de qualité a été traduit en anglais et vendu dans les plus grandes bibliothèques du monde. Enfin en 2020, il rédigea un livre et organisa une exposition sur Farid Chawki à l’occasion de ses 100 ans. Omar Meziani quant à lui est un décorateur, organisateur d’expositions et animateur culturel algérien. Il a été plusieurs fois commissaire d’expo ici en Algérie et à l’étranger, scénographe, enseignant et infographe, conseiller au comité des fêtes de la ville d’Alger. Il organisa et participa à plusieurs expositions personnelles et collectives en Algérie et à l’étranger. Entre 1987 et 2008. Il réalisa des maquettes des posters du Forum euro-algérien, Bruxelles, Belgique.

Il installa «spirit » Festival des peuples du désert du monde, Dubai en 2005 ; l’habillage artistique du « Printemps des poètes » ; l’installation « le mandala inscrit » CCF Alger – mars 2006 et participa à la 30e biennale de Pontevedra « convergence hispano-maghrébine » en Espagne 2008. Autant dire que c’est un artiste complet ! Enfin, Imed Benchenni est acteur, producteur, mais surtout patron de l’agence Red motion, un groupe de sociétés spécialisées dans la communication digitale, le marketing et la publicité. Red Motion est spécialisée dans les effets spéciaux visuels et possède également une école la « Red motion school » spécialisée dans la formation dans le domaine de l’infographie, la post-production-le montage, l’étalonnage, les vfx et la création des affiches publicitaires. Pour rappel, le concours de l’affiche de cinéma est ouvert du 12 au 30 avril 2020 à tous les créateurs : artistes, dessinateurs, infographes et designers algériens. L’affiche doit être une création originale pour illustrer un film national ou international. Elle peut être également « une reproduction originale » d’une affiche d’un grand film algérien ou étranger. Tous les genres sont ouverts : action, romantique, historique, comédie ou encore horreur et science-fiction. Les 15 meilleures affiches feront l’objet d’une exposition au musée de la Cinémathèque algérienne située au 26, rue Larbi-Ben Mhidi à Alger, durant trois mois et seront exposées également dans les 12 salles de répertoire de la Cinémathèque algérienne.

Les trois meilleures affiches se verront décerner les Prix suivants : le Prix de la meilleure affiche, le Prix de la meilleure affiche de film algérien et enfin le Prix de la meilleure affiche de film étranger.

Les candidats doivent envoyer une version numérique HD (Format Jpeg -2Mo et TIF haute résolution) de l’affiche aux adresses suivantes : contact@cinematheque.dz et cinemathequedz@gmail.com.