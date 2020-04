Pour promouvoir la culture cinématographique et l'aspect artistique du cinéma, le Centre algérien de la cinématographie, qui gère la Cinémathèque algérienne, lance un concours de la meilleure affiche de cinéma.

Le concours est ouvert du 12 au 30 avril 2020 et s'adresse à tous les créateurs, que ce soit artistes, dessinateurs, infographes et designers algériens.

Considérant l'affiche pour le premier support publicitaire et de promotion d'un film, elle doit être une création originale pour illustrer un film national ou international.

Elle peut être également «une reproduction originale» de l'affiche d'un grand film algérien ou étranger.

Tous les genres sont ouverts: action, romantique, historique, comédie ou encore horreur et science-fiction.

Le jury de ce concours sera composé de cinq professionnels du cinéma: un réalisateur, un graphiste, un acteur et un photographe...

Les noms seront communiqués ultérieurement.

Le jury axera son choix sur la qualité artistique et créatrice de l'oeuvre, notamment les affiches dessinées à la main.

Les critères de choix

Le jury recevra les 30 meilleures affiches pré-sélectionnées dès le 30 avril 2020 et annoncera après une dizaine de jours sa sélection pour l'attribution du prix. Les candidats doivent envoyer une version numérique HD (Format TIF haute résolution) de l'affiche aux adresses suivantes: contact@cinematheque.dz et cinemathequedz@gmail.com.

Les 15 meilleures affiches feront l'objet d'une exposition au musée de la Cinémathèque algérienne, situé au

26 rue Larbi Ben M'hidi à Alger, durant trois mois et seront exposées également dans les 12 salles de répertoire de la Cinémathèque algérienne. Cette dernière opération dépendra de la situation du coronavirus.

Les trois meilleures affiches se verront décerner trois prix: le Prix de la meilleure affiche, le Prix de la meilleure affiche de film algérien et enfin le Prix de la meilleure affiche de film étranger.

Trois prix décernés

Les lauréats doivent signer un document qui attestera que cette oeuvre est leur propre création. Les prix et les affiches seront annoncés sur le site www.

cinematheque.dz, les pages facebook et la chaîne YouTube et de la Cinémathèque algérienne.