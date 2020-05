Le comédien et metteur en scène Abdelhamid Habbati est décédé mercredi à Constantine à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie, annonce le Théâtre régional de Constantine sur sa page Facebook. Né en 1945 à Constantine, Abdelhamid Habbati avait fait ses premiers pas sur les planches au sein de l'association El Hillel Ettemtili. Au lendemain du recouvrement de l'indépendance il crée la troupe «El Bahalil» avec des comédiens comme Bachir Benmohamed et Rachid Zeghimi avant de poursuivre sa formation à l'institut des arts dramatiques. Abdelhamid Habbati a également suivi des formations à l'étranger avant de rejoindre le Théâtre national algérien en tant que comédien professionnel en 1965. Mustapha Kateb, alors directeur du TNA décide de le nommer à la tête de la formation et de l'animation au niveau du théâtre régional de Constantine. Il a mis en scène et interprété des rôles dans une vingtaine de pièces de théâtre dont «El qanoun Oua Ennas» (1978), «Nass El Houma» (1980), «La Hal Ydoum» (1983), «Diwan Laâdjeb» (1996), ou encore «El Boughi» (2003). En plus de son activité au théâtre et dans l'animation culturelle de sa ville natale, Abdelhamid Habbati a également fait de nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision, notamment dans les films «Patrouille vers l'Est» (1971) de Ammar Laskri, «Le moulin de Monsieur Fabre» (1986) de Ahmed Rachedi et plusieurs travaux pour le petit écran.