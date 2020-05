Afin d'encourager la diversité des expressions culturelles et des méthodes de production, les améliorer dans un environnement numérique, via le renforcement des contenus interactifs, le secrétaire d'État chargé de la Production culturelle, Salim Dada, annonce le lancement officiel de la série Master @ Home, qui consiste à avoir «un professeur à votre domicile» sur un plan virtuel bien sûr. Une initiative qui se traduit par des cours pédagogiques pour la composition artistique via un espace numérique orienté vers diverses disciplines (musique, arts visuels, théâtre, danse, arts du spectacle, littérature, restauration, etc.). Ces cours d'enseignement à distance viennent principalement en complément de la formation des étudiants des instituts des arts affiliés au ministère de la Culture, nationaux et régionaux et attachés à celui-ci, et en tant que catalyseur pour les étudiants d'autres instituts, sociétés culturelles et écoles privées, ainsi que les amateurs et les éducateurs intéressés par les arts, la littérature et la culture. Le programme Master

@ Home comprend des leçons d'enseignants et d'artistes professionnels, résidant en Algérie et à l'étranger, dans un style simple et une langue algérienne largement parlée, basée sur le multimédia, dans laquelle le professeur fournira des conseils et des orientations qui accompagnent et appuient l'expérience des enseignants et préparent les étudiants à la pratique du terrain.