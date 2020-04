Le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou a concocté un riche programme de spectacles, pour animer les soirées du mois de Ramadhan et accompagner les jeûneurs durant cette période de pandémie de Covid-19, a fait savoir le directeur de cet établissement, Farid Mahiout. Des pièces théâtrales pour enfants et adultes, des soirées musicales, des comédies musicales, des spectacles humoristiques, des One man show, des spectacles d'animation pour enfants (clowns et magiciens) des contes et des concours pour enfants, composent le riche programme arrêté par le théâtre Kateb Yacine et mis en ligne sur les réseaux sociaux depuis samedi dernier, a-t-on indiqué de même source.

Des contes de Djamila Bouanem, le spectacle Shadow d'une troupe de théâtre ukrainienne, concerts de chant andalou, les pièces théâtrales «Sin enni» du dramaturge Mohia, «Kharif anissa'e» (l'automne des femmes), «super miiiir» et «Mamma Algeria» sont prévues au titre de ce programme qui se poursuivra jusqu'au 19 mai prochain, selon le programme, dont une copie a été remise à l'APS. Les amoureux du 4e art ont deux rendez-vous sur la page du théâtre régional Kateb Yacine, pour suivre les différents spectacles, le premier est destiné aux enfants et est fixé à 14h00 et le second aux adultes à 21h. Pas moins de 46 spectacles et autres activités culturelles seront mis en ligne durant ce mois de Ramadhan.