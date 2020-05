Tel un couperet, la nouvelle est tombée dans la soirée d’avant-hier, attristant profondément des millions de fans en Algérie et à travers le monde. Idir, monument de la chanson moderne algérienne et l’interprète du célèbre « A Vava Inouva », est mort à Paris à l’âge de 70 ans.

Il a succombé à une fibrose pulmonaire, selon sa famille indiquant qu’il devait être enterré en région parisienne.

Humble, tout était sagesse et douceur en lui. Sa poésie, ses mélodies, ses chansons et sa musique ont bercé des générations. Idir a fait partie de ces hommes et femmes qui ont soulevé la chape de plomb injustement imposée à l’identité et à la culture amazighes. Grâce à ses œuvres artistiques il a mené un combat, il a éveillé les consciences. C’est peu dire qu’il a été un immense ambassadeur de la chanson kabyle, lui, l’auteur de « A Vava Inouva », un tube planétaire, le premier Maghrébin et Africain à se prévaloir de ce statut. Ecrit par le poète Benmohamed et interprété par Idir, « A vava Inouva » est une berceuse tirée des contes berbères anciens racontant la peur de l’ogre. C’est dans ce trésor du patrimoine qu’il fouille pour sa quête identitaire, une manière de rendre fiers les Amazighs. Idir est viscéralement attaché à son pays. On se rappelle de son intervention sur les plateaux des télévisons françaises pour défendre l’unité d’une Algérie déchirée par la guerre civile durant la décennie noire.

Le gala qu’il avait organisé avec Khaled en 1995 à Paris est resté gravé dans les mémoires tant par sa charge émotionnelle et sa symbolique d’une unité nationale cimentée retrouvée par l’art.

De son vrai nom Hamid Cheriet, Idir était né le 25 octobre 1949 à Aït Lahcène, près de Tizi Ouzou. Diplômé en géologie, il fait un passage en 1973 sur Radio Alger pour remplacer au pied levé la chanteuse Nouara qui, ce jour-là, n’a pu rejoindre la radio. Idir décline « A Vava Inouva » et la révélation ! La chanson émerveille les auditeurs avant de dépasser les frontières. Elle fait le tour du monde à son insu pendant qu’il fait son service militaire.

Il rejoint Paris en 1975 pour produire son premier album, également intitulé « A Vava Inouva ». En termes de production, Idir a privilégié la rareté et tout ce qui est rare est précieux Il disparaît ainsi de la scène pendant 10 ans, de 1981 à 1991. .A l’automne 1999, il signe son retour avec l’album « Identités », un mélange de « chaâbi », la musique algéroise, et de rythmes empruntés aux genres occidentaux. En 2007, il avait publié l’album « La France des couleurs ». En janvier 2018, Idir était revenu chanter à Alger pour le Nouvel An berbère «Yennayer» après une absence de 38 ans. Fatigué, physiquement amoindri, la maladie commençait à le ronger. Pour nombre d’observateurs, c’était en réalité une tournée d’adieux à ses fans et à son pays.

Il a fait rêver des générations, il a porté la chanson kabyle au firmament. Avec cette chanson mythique il monta ailé les escaliers de la gloire. Il ne redescendra plus jamais… Repose en paix l’artiste, l’intellectuel, le militant…