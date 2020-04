L'Expression: En ce temps de confinement, comment parvenez-vous, en ce moment, à vous inspirer avec toute cette floraison de vidéos et de dessins?

Mustapha Sedjal: Je suis confiné chez moi, depuis le 17 mars 2020, ce qui correspond au stade 3 de la lutte contre la propagation de l'épidémie du Covid-19, dans le respect de la mesure sanitaire désignant l'ensemble des restrictions de contacts humains et de déplacements au strict nécessaire. Je me suis imposé un autre confinement, autrement, un double confinement chez moi et ré-créatif. Chaque jour, je réalise un dessin sur carnet et une vidéo création (avec mon iPhone 6 image et montage). Chaque jour je fais face à cette épreuve du confinement et à la menace du coronavirus. Je ne crois pas à l'inspiration, l'artiste est par défaut un émetteur. Il observe, s'interroge, questionne et finit par expirer le monde à travers des créations de notre existence. Le public, celui qui regarde l'oeuvre, est le récepteur. Ainsi, dans cette circulation (émetteur-récepteur) s'établit une communication dans l'échange et le dialogue. Le «carnet de dessin nomade» m'accompagne depuis des années. Ce sont les coulisses de ma création pour des projets futurs. à ce jour, depuis le 17 mars, j'ai esquissé 37 dessins. Dans mes vidéos d'une minute, chaque jour confiné, j'essaye de montrer et donner l'envie de voir et entrevoir des images de mon espace/univers. C'est un mix d'imagination et de réalité (cinéma du réel / les frères Lumière et du Méliès). Plastiquement, c'est de la vidéo art-expérimental.

Quelles sont vos influences ou références artistiques? Agnès Varda? Charlotte Akerman? De la vidéo expérimentale new wave?

La vidéo (comme médium) art-expérimental est une pratique artistique relevant à la fois des arts plastiques et du cinéma traditionnel. L'expérimental est une démarche créatrice / plastique se situe, essentiellement, au niveau de la forme des images. C'est une approche plastique plus que narrative. à la J-L Godard (influences et références vidéo) j'essaye de «confronter des idées vagues avec des images claires.». Le confinement rime avec la lenteur que l'on trouve dans mes vidéos. Parfois avec deux ou trois plans de quelques secondes, je multiplie la durée de mes captations poétiques du réel et imagination. C'est une forme d'éloge à la lenteur, loin de l'agitation du quotidien, de la vie d'avant le confinement du monde et de la vie en surface sans profondeur. Nous avons besoin dans ces moments de fermer l'oeil un instant, calmer nos pensées et revoir notre façon de vivre les choses autrement.



Parlez-nous de votre univers créatif et comment vous le vivez pendant ce confinement?

Peut-être que mon subconscient en ce moment de confinement déborde et se permet de réaliser des choses sans prendre du recul. Question d'urgence! Nous ne sommes pas maîtres de notre destin et devenir face à cette pandémie. à la fin de chaque vidéo, j'inscris: «Demain est un autre jour». Sinon, plein d'initiatives sur la Toile se multiplient. Une de mes vidéos «Confinement» a été sélectionnée dans le cadre du Festival des arts confinés (voir le lien: https://agora-off.com/j21-mustapha-sedjal-confinement site: https://agora-off.com/#carte). J'ai eu une autre participation avec une vidéo suite à un appel de la Cinémathèque française autour du cinéma confiné. La projection a eu lieu sur le Net jeudi 23 avril dernier (Lien: https://www.cinematheque.fr/). Aussi je publierai prochainement une sélection de mes dessins (carnet) et vidéo dans un site de la Maison des arts à Antony... et ailleurs dans le monde virtuel de la Toile.

Aviez-vous une activité culturelle qui s'est soudainement interrompue suite à cette pandémie et du confinement, quelle est-elle? Et quelle a été votre réaction?

Comme ailleurs dans le monde, la pandémie a mis en arrêt toutes les activités artistiques et culturelles. Je devais participer à la prochaine biennale de Dak'Art, la 14e édition. Elle est reportée à une date ultérieure.

Enfin, que comptez-vous faire à la fin du confinement?

Incha Allah, prendre du recul et revoir ma production artistique durant cette épreuve. Une analyse oblige pour aller vers l 'avant... vers l'autre (émetteur /récepteur).