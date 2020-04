Le court métrage documentaire «Djamila in the time oh the Hirak», qui signifie «Djamila au temps du Hirak» du réalisateur algérien Harrath Abderrahmane, vient de décrocher le Premier Prix. Les résultats ont été annoncés sur le site officiel de la chaîne El Jazeera documentaire en arabe. Projeté à la première édition du concours du court métrage documentaire 2020, sur la chaîne El Jazeera documentaire, le jeune réalisateur aborde l'histoire d'une femme, SDF depuis 15 ans, qui a fini par trouver en le Hirak, une fenêtre d'espoir, mais surtout, une opportunité pour s'extérioriser et faire entendre sa voix.

Une voix reflétant les rêves de «Djamila» et ses espérances. Natif de la ville de Annaba, en dépit de son jeune âge, Harrath Abderrahmane, dont l'expérience déjà inestimable, a trouvé en le Hirak, cette dimension pour raconter avec véracité, les sempiternelles endurances de celle qu'il a nommée «Djamila». Il a, à son actif, plusieurs réalisations, dont «Le crépuscule des ombres» de Lakhdar Hamina et «L'amour du diable». Ce dernier a, lors du Festival du film méditerranéen de Annaba, enregistré plus de 5 000 spectateurs en une seule journée. Sur les 400 films participants et représentant 30 pays à travers le monde, la chaîne de télévision Al Jazeera documentaire a choisi les 10 meilleurs, dont «Djamila in time of Hirak», un film documentaire qui a raflé les 40% du vote final, du public de la chaîne documentaire d'Al Jazeera sur YouTube. L'évaluation de la production par le jury, lui a valu la juste valeur, avec 60% des notes, offrant ainsi au court film documentaire algérien de se placer en première position et décrocher les 3 000 dollars, montant du prix du concours.