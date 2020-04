C'est âgé de 84 ans que le moudjahid et artiste Mohand Arezki Bouzid a été terrassé par une crise cardiaque à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja à Alger. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre plongeant toute une région dans l'émoi. L'auteur de la célèbre chanson «Iness imlåayune tawes balak atayess», (Dites à Taous aux beaux yeux de ne pas désespérer), un des chefs-d'oeuvre de la chanson kabyle, repris par la suite par Akli Yahiatène et Oukil Amar, est parti laissant derrière lui un répertoire de quelque 300 chansons et un récit autobiographique édité aux éditions Rafar, sous le titre «Mémoires d'un artiste, chanteur, moujahid: Récits de résistance». Arezki Bouzid était l'un des derniers chanteurs et compositeurs de la génération de chanteurs dits de l'émigration.

Dernier chanteur de l'émigration

La défunt est venu au monde à Fenia, commune d'El Kseur dans la wilaya de Béjaïa durant l'année 1936. Comme tous les jeunes de sa génération, Mohand Arezki Bouzid s'est engagé très tôt dans l'action politique nationale pour rejoindre ensuite les rangs de l'Armée de Libération nationale (ALN) au sein de laquelle il combattra aux côtés de ses compagnons durant les premières années dans la Wilaya III historique. Il était, d'ailleurs, le compagnon d'armes de certaines figures de proue de la résistance algérienne, dont le colonel Amirouche, Abderrahmane Mira, Arezki Lounès ou encore Si H'mimi. Il a été témoin de deux grandes batailles au niveau de la Soummam: la bataille d'Amassine, aux alentours de Timezrit, et celle d'Ighil Ouakoul, entre Ilmaten et le flanc nord de R'mila. Condamné à mort, Mohand Arezki Bouzid est détaché à Alger sur ordre du colonel Amirouche. En fugitif il rallie, en mai 1956, par bateau, Marseille, pour travailler et continuer sa quête de résistant. à Paris, il intégra la Fédération de France du Front de Libération nationale (FLN) jusqu'à l'indépendance en 1962. Il travailla à Alger comme télégraphiste, coursier et enfin garçon de café avant de partir pour Paris en 1955.

Une carrière artistique en herbe

Il économise un peu d'argent et entre au centre de formation de Rouen où il obtient en 1957, le diplôme de peintre-décorateur. Parallèlement à sa participation à la lutte armée, il s'intéressa à la musique et fit partie de l'orchestre de Farid Ali.

Sa première chanson s'intitule El Ghorba Thouar, Ahlil Win. Il chante Injervara. C'était en 1958. Il chante dans les cafés avant d'enregistrer chez Philips «Innas», reprise plus tard par Oukil Ameur et Akli Yahiatène. Il revint à Alger en 1962. La souveraineté nationale recouvrée, le défunt décide de rentrer au pays pour se consacrer à sa construction. Il choisit le domaine de l'art, où il excelle. Dans le champ artistique et culturel, Mohand Arezki Bouzid créa et contribuera à la création de nombreux clubs et associations culturells qui ont permis à des noms tels que Boualem Chaker et feu Kamel Messaoudi d'émerger. Durant son parcours artistique, le compositeur et interprète avait poursuivi ses études jusqu'en 1948, entamant en parallèle une carrière artistique en herbe. Il se fera connaître par sa manière de jouer à la flûte à l'âge de 16 ans. à la Chaîne 2, il s'installe pour se consacrer à ses thèmes favoris en relation avec le quotidien et le social. Il fut également éducateur à la Maison des jeunes de Kouba jusqu'en 1994. Plusieurs hommages lui ont été rendus aussi bien à El Kseur qu'à Alger.