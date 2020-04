À l’occasion du mois du Patrimoine, l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, (Ogebc) renforce son lien avec son public en lançant son propre compte Instagram obebc.info. Confinement oblige, en ce temps de pandémie, l’Ogebc s’aligne comme tous les autres opérateurs culturels et met les bouchées doubles sur la Toile. En plus de sa page facebook et ses vidéos sur YouTube, ce nouveau lien social permettra davantage’ d’interagir avec les visiteurs. Sur le réseau social facebook, surtout, cela permet une meilleure visite virtuelle des sites et autres célèbres monuments historiques de notre pays. Des visites qui ont dépassé pour certains, les cinquante mille vues par jour. « L’Ogebc a placé cette opération sous le thème, « Restez chez vous, le patrimoine viendra vers vous. » Aussi ,sur Facebook le public pourra découvrir des reportages sur le travail de l’Office au niveau de ses circonscriptions, des vidéos promotionnelles, des articles ainsi que des visites virtuelles », nous a fait savoir Nesroun Bouhil, responsable communication et marketing de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés Ogebc. Lors de son passage sur l’Entv, la ministre de la Culture, Malika Boudouda, a fait savoir que certaines mosquées seront bientôt classées comme patrimoine culturel national. Elle se félicitera du nombre supérieur des visiteurs virtuels sur ces sites en trois D, des sites virtuels, numérisés, grâce au travail de l’Ogebc, arguant sa volonté de faire plus, affirmant que « ni la recherche ni le savoir et ni la culture ne se sont arrêtés ». Aussi, le public pourra découvrir également les conférences de l’Unesco sur le patrimoine. Notons que d’autres événements virtuels sont également en ligne à l’occasion du « mois du Patrimoine » pour l’année 2020 et ce à travers le monde. On citera notamment la Tunisie où le ministère des Affaires culturelles a mis également un plan d’action. Le coup d’envoi de ces manifestations virtuelles a été donné, samedi 18 avril 2020, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites. L’organisation de ces événements se poursuivra jusqu’au 18 mai prochain, date de la célébration de la Journée internationale des musées.