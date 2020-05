La première édition du concours de l’affiche de cinéma organisée par la Cinémathèque algérienne, a bouclé sa première sélection et a reçu à cette occasion plus de 57 affiches de cinéma en tout genre et tout style. Les affiches sont d’une très bonne qualité artistique et démontrent de la grande culture cinématographique de nos artistes. Et suite à la demande de certains participants, le Centre algérien de la cinématographie prolonge à travers la Cinémathèque algérienne le concours d’une semaine au 8 mai 2020 à minuit, afin de donner une chance à tous les candidats de participer à ce concours, la première édition de ce genre en Algérie. Par ailleurs, la Cinémathèque algérienne a décidé d’instaurer un Prix du public, qui sera décerné sur la base d’un vote en ligne après la publication sur les pages facebook et le site des 15 affiches retenues pour l’exposition. Le jury du concours qui est présidé par Ahmed Bedjaoui entamera sa sélection ce soir après l’envoi des premières affiches. Pour rappel, le concours de l’affiche de cinéma est ouvert du 12 avril au 8 mai 2020 à tous les créateurs : artistes, dessinateurs, infographes et designers algériens. L’affiche doit être une création originale pour illustrer un film national ou international. Elle peut être également «une reproduction originale» d’une affiche d’un grand film algérien ou étranger. Tous les genres sont ouverts : action, romantique, historique, comédie ou encore horreur et science-fiction. Les 15 meilleures affiches feront l’objet d’une exposition au musée de la Cinémathèque algérienne situé au 26 rue Larbi-Ben Mhidi à Alger, durant trois mois et seront exposés également dans les 12 salles de répertoire de la Cinémathèque algérienne.

Les trois meilleures affiches se verront décerner les prix suivants :

1-Prix de la meilleure affiche

2-Prix de la meilleure affiche de film algérien

3- Prix de la meilleure affiche de film étranger

4-Prix du public

Les candidats doivent envoyer par mail leur affiche en deux versions numériques HD (Format Jpeg -2Mo et TIF haute résolution) aux adresses suivantes : contact@cinematheque.dz et cinemathequedz@gmail.com. Il ne faut pas oublier d’inscrire votre nom et votre numéro de téléphone.