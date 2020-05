D'une part, l'art est une forme d'expression qui porte sa valeur propre et intrinsèque sans devoir autre. D'autre part, l'artiste dépendant de son environnement culturel et de sa charge patrimoniale, a besoin de certitudes par rapport à l'oeuvre qu'il réalise. Globalement, si un travail artistique est réalisé, sans que l'artiste n'y injecte un peu de son âme, ce travail perd tout un pan du message qu'il veut transmettre. Il est indéniable que ce que veut transcrire tout artiste à travers une oeuvre, c'est aussi un peu de son âme. Il espère que son oeuvre imprègne, un tant soit peu, l'âme de son public. D'où tout le paradigme entre la matrice artistique et le courant de pensée dans lequel s'inscrit l'artiste. L'histoire nous montre que si l'art succombe souvent à l'incertitude et à des querelles de clocher, voire politiques, il reste le vecteur de communication privilégié des questions importantes de la vie.

L'artiste ne doit-il pas se préoccuper de savoir où il va?

N'oublions pas que l'artiste «créateur» reste un être social, culturel et politique. L'artiste du Monde arabe vit, aujourd'hui, dans un environnement en totale métamorphose et sa production ne peut pas ne pas en être impactée. Il y contribue par son rôle de vecteur humaniste de la communication. P. Restany nous dit «l'art devra aller à l'essentiel et l'essentiel sera la globalisation du message». Il pense que le règne de la communication a développé une industrie, «un langage standardisé», sur l'ensemble de la planète et que l'art est une question d'intérêt général et non pas d'enfermement sur soi. Ces expressions sont portées à l'extrême par Andy Warhol qui a démocratisé les arts modernes en les transformant en véritable «Pop Art». D'où la question du sens et de la valeur de l'oeuvre originale et de celle de sa reproduction. L'art ne trouve-t-il pas une nouvelle valorisation par sa mise à disposition du plus grand nombre?

La valeur de l'oeuvre

Cette vision de l'art dément et juge l'art traditionnel comme étant un «autisme» qui doit sortir de son impasse narcissique et donner une plus grande attention aux autres en s'adaptant aux besoins du monde moderne. Peut-on admettre que cet art se situe à cet autre extrême et ne s'appuie que sur l'information et la communication? Que les artistes se doivent de dépasser leurs intérêts individuels pour créer des oeuvres acceptées par tous? L'artiste du Monde arabe dans son oeuvre intellectuelle retrace l'histoire de sa région dont les luttes des indépendances en sont inhérentes dans un processus de reconstruction imagée qui se veut à l'avant-garde d'une certaine conscience nationale. Comme on a toujours voulu analyser la création artistique selon certains dogmes et canons établis par ceux qui se disent du «Monde de l'Art» en oubliant souvent le consommateur qui n'est pas toujours le nanti ou l'intellectuel, mais Monsieur-tout-le-monde. On n'a jamais voulu s'adresser à ce Monsieur, car considéré «sans intérêt» pour l'art. Pour reprendre A.Warhol qui disait «l'artiste est un homme qui produit des choses dont personne n'a besoin, mais dont il pense, pour une raison ou une autre, que c'est une bonne idée de les lui donner» ou «Un de mes assistants... peut reproduire les motifs aussi bien que moi». Cette logique réduit les arts visuels, in fine, à leur simple expression. Ces questions nous permettent de réfléchir à la manière dont l'art contemporain peut servir «l'identité de l'art arabe» à s'affirmer dans le concert universel d'une communication globale à l'instar de toutes les cultures du monde. Ce qui ne signifie en rien que cet effort doit succomber aux techniques hégémoniques des médias et accepter la dépersonnalisation ou occulter les intérêts de la «umma». Ce concept de la «umma» rassemble aussi bien le religieux que le politique. C'est un melting-pot qui définit les caractéristiques de la nation arabe et les espaces culturel et artistique n'en sont pas éloignés. L'artiste arabe s'est toujours hasardé à sortir de ce ferrage pour trouver sa place dans l'universalité du monde moderne tout en s'identifiant avec une idéologie propre à sa communauté, tout en voulant s'épanouir dans le monde qui l'entoure. Seulement, depuis plus d'une vingtaine d'années, voire davantage, les pièces de l'échiquier mondial, notamment arabe, ont totalement changé. La «umma» n'a plus de réalité pour les peuples arabes depuis la fin de la Grande Egypte avec Nasser et la destruction de l'Irak avec Saddam et certains autres auxquels on pourrait y adjoindre, peut-être, Boumediene. Si l'art contemporain «arabe», l'identité qu'il véhicule, doit se faire passivement au mode de fonctionnement du marché international, il n'en reste pas moins introspectif.

Car il doit initialement répondre aux questions inhérentes à sa personnalité avant d'examiner comment la mondialisation peut l'enrichir. Cependant, si la «umma», réelle ou virtuelle, subit l'art contemporain universel, dominé aujourd'hui par l'Occident; sa production en est fondamentalement différente, autant qu'elle est de l'art d'Asie ou que ce dernier de l'art d'Occident. Ranger cette identité artistique dans cette universalité peut sans nul doute lui être profitable; sans l'inscrire totalement à l'extérieur d'elle-même. La relation de l'art avec la politique, l'économie, la société et la culture, est une réalité de tous les instants dans le Monde arabe. Même s'il n'est pas de la prérogative des artistes de concocter des idéologies politiciennes, les questions dont ils traitent relèvent des jonctions politiques, économiques, sociales et culturelles qui gouvernent leur existence. L'art répond à une logique mettant en évidence une préoccupation de l'artiste prise dans une séquence historique imbriquée dans des comportements socio-culturels liés à des croyances religieuses et des choix particuliers. L'art appartient au temps de sa création surtout lorsque nous l'utilisons pour illustrer une période historique par exemple. L'art rupestre des temps anciens est là pour nous en faire la démonstration. C'est un art qui reflète la vie matérielle et immatérielle des hommes d'il y a quelques millénaires. C'est une écriture laissée sur des rochers par des artistes pour transmettre leurs vécus et leurs aspirations quelquefois mystiques voire mythologiques. De même que pour les temps modernes, les expressions artistiques sont représentatives de moments, d'évènements et de ressentis précis, et l'art contemporain «arabe», appartenant à un pan géographique circonscris de la «mappe monde» des arts, ne peut se soustraire à cette contrainte. Les arts contemporains visuels du Monde arabe, par leurs expressions se distinguent par le jeu qu'ils se donnent pour répondre aux non-dits de leur société et créent aujourd'hui des visuels qui renvoient des messages beaucoup plus francs et directs qu'ils ne le faisaient dans le passé. Si l'on admet que l'art contemporain «arabe» est inscrit dans la mondialisation et qu'il est devenu un vecteur de communication, il nous faut aussi admettre que son image ne pose plus de problèmes au sein de la société.

Identité arabe

Il nous appartient de ne pas oublier qu'un consensus est fabriqué et imposé aux consommateurs de l'art par une standardisation de la pensée et du comportement de l'artiste dans la société. Qui fait que sa dimension universelle se mesure par et à travers les critiques d'art, les revues spécialisées, les participations aux manifestations et les récompenses. De là se pose une question qui peut paraître subsidiaire; celle d'un art visuel dit arabe ou «oriental», mais exécuté non pas par des artistes vivant et s'imprégnant de ce Monde «arabe», mais celui exécuté par la diaspora arabe vivant dans des

environnements autres, souvent européens et/ou américains, mais qui revendiquent leur appartenance au Monde arabe et veulent inscrire leur art comme un art «arabe». Alors, force est de constater que souvent leurs oeuvres ne traduisent en rien le vécu du Monde arabe, mais restent plutôt représentatives du milieu dans lequel eux vivent. L'art visuel «pensée» est le nouveau crédo de la création artistique qu'il standardise et propage partout dans la communauté artistique internationale. L'image consensuelle est banalisée par les médias non seulement dans les sociétés occidentales, mais aussi dans les sociétés arabes. Cessera- t-il ou continuera-t-il de se déployer sans certitude? L'identité de l'art contemporain démentira-t-elle le catastrophisme de Nietzsche? Et peut-on pour autant affirmer que les artistes ne sont que des documentalistes qui nourrissent les propos des historiens, des politiques et des scientifiques? Léonard de Vinci avec son adage «La cosa mentale» a eu une pensée pour le futur et nous inspire des thématiques encore valables aujourd'hui et nous rappeler que l'art n'était que l'émanation d'une idée, d'une pensée; d'une croyance. Nous faut-il pour autant, plaidoyer pour une «pensée picturale standardisée», et peut-on réellement avec «l'Art Thinking» comme méthode: créer de l'improbable avec certitude?

Zoubir Hellal et Ferhat Nadjib