L'Expression: Aviez-vous une activité culturelle qui s'est soudainement interrompue, suite à cette pandémie et au confinement, quelle est -elle?

Diartist: L'arrivée de la pandémie et la mise en place des mesures drastiques pour limiter la propagation du virus à travers le confinement sont venues interrompre effectivement mes

2es projets artistiques, combinant la coiffure et le maquillage artistique, et que je devais présenter durant le mois d'avril.

Et quelle a été votre réaction?

Ce fut un bouleversement. Effectivement, que ce soit dans le domaine artistique ou l'activité commerciale que j'exerce au titre de la coiffure et du maquillage professionnel. J'ai accepté la situation bien évidemment.

En tant qu'artiste coiffeuse- maquilleuse nous devons nous soumettre à ces mesures car n'oublions pas que notre activité ne permet en aucun cas le respect de la distance de sécurité, ce qui représente aussi un risque pour nous professionnels et les clientes. Donc la priorité est à la prévention.

Comment vivez-vous aujourd'hui ce confinement? Ce chamboulement au quotidien?

Il s'agit d'une situation nouvelle à laquelle je n'étais pas préparée, je l'avoue, puisque je me suis reconvertie à ce métier depuis 3 ans. La coiffure et le maquillage étant classés comme une activité non essentielle, il a fallu vite se réajuster à la situation et penser à comment faire du télétravail ou du «Ch3ar-télétravail» comme je m'amuse à le dire. C'est ainsi que j'ai lancé le concept du «Ch3ar-finement», tout le monde se retrouve confiné, les cheveux y compris. Le cheveu est une matière vivante qui continue de pousser ce qui peut agacer nombre d'entre nous, nous faisons alors face à une nouvelle problématique la «Racino-virus», apparition de cheveux blancs, des pointes qui rebiquent, des coupes qui se déstructurent... Le premier geste que l'on a envie de faire, c'est de tester les colorations vendues en grandes surfaces, ou de s'amuser à se couper soit même les cheveux, je dis ATTENTION! Je sais que ce n'est pas facile pour le moral, mais imaginez si vous vous exposez à des ratages, ce sera pire! Ça risque d'être difficile à rattraper en si peu temps les dégâts surtout à l'approche de la saison estivale. à travers le concept du «ch3ar-finement», je saisis l'occasion en cette période pour inviter tout le monde à s'orienter plus vers des soins naturels DIY qui ont des bienfaits remarquables, c'est une aubaine qui va permettre de rebooster, d'hydrater, de nourrir la fibre capillaire et ainsi mieux préparer la chevelure à la saison estivale. C'est de l'accompagnement que je fais à travers l'information par le biais de vidéos très ludiques qui proposent des conseils et des solutions naturelles selon un problème capillaire précis, le but étant d'accompagner la cliente durant le confinement dans l'identification du souci capillaire que représente sa chevelure afin qu'elle puisse choisir les remèdes naturels adéquats pour l'aider à pallier ce dernier.



Dans quel état d'esprit êtes-vous?

Je tente de cultiver chaque jour la positive attitude, de réapprendre à apprécier les petits moments de bonheur que la vie peut nous offrir durant ce confinement qui peut être certes déstabilisant, mais peut aussi être le déclic pour de nouvelles aventures, pour un changement de vie à 180° à bon entendeur!

Que représente pour vous la création aujourd'hui?

La créativité demeure pour moi un moyen d'expression, mais aussi d'évasion, je voue une véritable passion pour l'art de la coiffure et du maquillage artistique; j'adore jouer avec les différentes textures et couleurs pour créer des illusions d'optique et métamorphoser les visages ou encore créer des mises en scène plus gore et inquiétantes.

Que comptez-vous faire à la fin du confinement?

Reprendre le cours de la vie et pourquoi pas voguer vers d'autres horizons.