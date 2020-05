L’information a commencé à circuler aux environs de 23 h sur les réseaux sociaux. Les réactions n’ont pas tardé. Des artistes, des écrivains, des hommes de culture et des citoyens de manière générale ont tous rendu hommage au regretté, chacun à sa manière. Certains ont choisi de publier des photos prises avec Hamid Cheriet alors que d’autres ont opté pour quelques phrases ou des textes partagés sur leurs pages pour dire combien la mort d’Idir constitue une grande perte pour l’Algérie en général et pour la chanson kabyle en particulier.

à Tizi Ouzou, le chanteur Ali Meziane a réagi en précisant que la mort d’Idir « est un choc et qu’il est difficile de la croire, mais la vie est faite ainsi ». Ali Meziane a rappelé que la mort d’Idir est une grande perte pour la chanson kabyle et universelle. à Alger, le célèbre romancier Amine Zaoui a écrit : « ce soir tu nous as quittés. Apôtre de la liberté. Le grand humaniste est parti ! Le sage. Mais les artistes à l’image de Dda Hamid ne mourront jamais.

Ils sont en voyage, comme les oiseaux mythiques. » Toujours dans la capitale, la romancière et poétesse Nadia Sebkhi a également réagi suite à la disparition du grand artiste rappelant que la musique du regretté a bercé son passé : « Toute petite, je fredonnais ‘’A vava y’nouba’’, ‘’Chfigh’’, ‘’Essendou’’, c’était l’enfance. Aujourd’hui, j’écoute encore en boucle ‘’Pourquoi cette pluie’’ en roulant en voiture et ses chansons du passé-présent ayant rythmé des générations et des générations. » Nadia Sebkhi considère qu’Idir a légué un immense patrimoine musical : « Il était l’âme, la voix, le cœur de la Kabylie et de l’Algérie dans sa richesse et sa pluralité. » Quant au romancier et essayiste Brahim Tazaghart de Béjaïa, il a rappelé qu’Idir était « notre chanteur international amazigh par excellence, celui qui a porté la voix des ancêtres très haut dans le monde, vient de nous quitter ». Brahim Tazaghart a souligné qu’avec ce décès, tamazight perd un immense artiste, un grand intellectuel et un sage parmi les sages : « Idir restera cet homme modeste et généreux qui a donné le meilleur de lui-même, sans tricher et sans trébucher ». Les réactions ont aussi été exprimées par de nombreux autres artistes toutes générations confondues, à l’instar de : Ouazib Mohand Ameziane, Boualem Rabia, Boudjemâa Agraw Medjahed Hamid, Zedek Mouloud.

De son côté, la Fondation Matoub-Lounès s’est exprimée, hier, sur la mort d’Idir, qui pour rappel, avait réalisé plusieurs duos avec le rebelle dès le premier album de ce dernier. Sur les réseaux sociaux, la chanson « Lmut » interprétée par le défunt a été celle qui a été le plus partagée. D’autres admirateurs du regretté chanteur ont largement diffusé la chanson mythique « Avava Inouva ».