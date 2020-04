L'Expression: Un mot tout d'abord sur ces live que vous faites sur facebook, le choix du répertoire et comment vous est venue cette idée...

Zaki Allal: J'ai lancé une tournée de concerts de piano qui s'intitule «Un piano, un monument», où je ramène un piano à l'intérieur d'un monument historique afin de sensibiliser sur son histoire, sur le patrimoine. J'ai donné un concert l'année passée (février 2019) à la basilique de Notre-Dame d'Afrique, et un autre à la villa Montfeld (ambassade des Etats-Unis) en Mai 2019. Cette année, j'allais donner un concert au Bastion 23 à la Casbah d'Alger le

19 mars 2020. J'ai rajouté une symbolique: l'anniversaire des accords d'Evian. Nous avions à l'honneur deux icônes de la révolution algérienne qui allaient venir parler au public du patrimoine de la Casbah, avant le concert. Hélas, à cause de la pandémie actuelle du Covid-19, nous avons dû reporter le concert. Le 18 avril est la Journée internationale des monuments et des sites. Chaque année, un thème est choisi pour soutenir cette célébration et orienter les diverses manifestations et la promotion du patrimoine culturel à travers le monde. Le confinement est une mesure nécessaire pour réduire l'impact de la pandémie Covid-19. Il est aussi source de stress, d'anxiété, voire d'angoisse. En tant que pianiste et médecin, j'ai voulu proposer un concert virtuel de piano, de musique relaxante, de la musicothérapie, pour détendre mon public, l'aider à s'apaiser, oublier et voyager...

D'où l'importance de la musique en particulier pour vous aujourd'hui et de l'art en général en ce temps de grisaille...

Aujourd'hui, alors que le public s'isole chez lui, que les salles sont fermées, que les événements sont annulés -notamment les grands festivals internationaux-, l'industrie artistique, qui fonctionne presque exclusivement dans les espaces publics, aujourd'hui s'efforce de se réinventer en ligne. Cela ne m'étonne pas, l'art étant toujours une force de la nature humaine. De nombreux artistes aux esprits ingénieux et créatifs ont eu recours au virtuel pour partager leur art. Des musiciens et chanteurs donnent des concerts en direct depuis leur domicile, et le public en ligne ne tarde pas à manifester son approbation par un déluge d'appréciations, de partages et de commentaires. En cette période de restriction, la télévision, le cinéma, les

livres et les jeux vidéo nous offrent une chance d'être libres et mobiles, de se déplacer librement dans un monde de fictions d'une manière qui est maintenant impossible dans la réalité. L'art nous relie à l'étranger, à l'exotisme et à l'impossible, mais dans notre contexte actuel, il nous relie surtout à un monde où tout est possible. Le «tout possible» dans le réel est actuellement hors de notre portée pour l'instant. Les forces créatives nous aident à sortir des sentiers battus, à maintenir notre lien avec notre humanité, de la nourrir...

Donc, partager votre musique avec le public est vital à vos yeux...

La musique me permet de m'exprimer. C'est aussi un moyen qui me permet de partager les émotions, les expériences humaines. Pour moi, composer sans partager, n'a pas de sens. J'aime composer pour ajouter de la valeur dans la vie des autres. La musique partagée est un échange, une réelle économie des émotions, des expériences, du vécu. La chose qui compte plus pour moi dans ce mode, c'est ce sentiment gratifiant quand quelqu'un m'écrit pour me dire: «J'avais une boule au ventre, j''étais mal, et en écoutant votre musique, je suis soulagé. Merci.»

Il n'y a pas plus beau que ce partage. Au-delà de cela, la musique me permet de maintenir mon cerveau stimulé, d'utiliser les analogies et de les transposer à d'autres domaines dans la vie: la science, la médecine...