Une artiste au grand coeur et une voix en or! Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Malya est la fille de H'ssicen Saâdi, grand auteur-compositeur et interprète de chant et musique chaâbis... mais pas que! Elle se fait connaître grâce à un premier album intitulé «Ya Bhar», une véritable mosaïque musicale et un attachement certain au patrimoine populaire. On y trouve des sonorités latino et reggae, des influences oranaises, gnawa ou encore chaâbies. Ce dernier semble chevillé au corps, peut-être. Pourtant, Malya Saâdi revendique résolument l'ouverture de son répertoire musical, en étant une chanteuse multiple n'hésitant jamais à se renouveler et oser les expériences. Artiste dans l'âme, elle aime peindre pour elle-même et se nourrir de culture. Elle nous parle de son quotidien en ce temps de confinement...

L'Expression: Aviez-vous une activité culturelle qui s'est soudainement interrompue suite à cette pandémie et au confinement?

Malya Saâdi: Depuis le début du confinement, trois événements auxquels je devais participer ont été reportés à des dates ultérieures et non définies. Il s'agit d'un concert près d'Amsterdam dans le cadre du festival du cinéma maghrébin d'Haarlem qui était prévu le 26 mars, un concert dans le cadre d'une soirée de partenariat avec Air France et un autre concert qui était prévu à l'opéra d'Alger.

Et quelle a été votre réaction?

J'ai très bien réagi, car je crois qu'il y a des priorités et, notamment, la santé des plus fragiles d'entre nous.

Comment vivez-vous aujourd'hui ce confinement?

Il est certain que c'est long et pas toujours facile d'être confrontée à ce manque soudain de liberté, mais j'essaie de m'occuper entre lecture, peinture, cinéma, rangement et aussi des appels vidéo pour rester en contact avec les gens que j'aime!

Dans quel état d'esprit êtes-vous?

Je suis plutôt sereine. C'est aussi une occasion de se découvrir autrement donc, par pas mal d'introspection. Je pense aussi beaucoup à cette étrange situation, le monde entier est à l'arrêt. Nous sommes tellement vulnérables, nous avons tendance à l'oublier. Je pense aussi aux personnes malades et je suis très sensible à la souffrance que certaines familles peuvent vivre en ce moment suite à la perte de personnes chères, cela fait aussi remonter à la mémoire des souvenirs d'une autre époque où le danger était au quotidien.

Que représente pour vous la création aujourd'hui?

La création est pour moi un oxygène dont j'ai besoin. C'est pour cette raison que je fais un peu de peinture, pour moi-même seulement, par contre, c'est mon échappatoire. Par contre, je profite des réseaux sociaux pour découvrir la création des autres artistes que j'apprécie...Finalement, la création est utile lorsqu'elle est partagée.

Enfin, que comptez-vous faire à la fin du confinement?

Apprécier la vie comme jamais. Je prendrai plaisir aux petites choses comme une ballade, un bon restaurant ou un café en terrasse, une bonne soirée avec mes amis et puis, bien sûr, reprendre mes projets, notamment la gestion artistique d'un lieu multiculturel à Paris et évidemment chanter plus que jamais.