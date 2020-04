Le ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance a lancé le concours «le petit lecteur» en faveur des enfants, via l’application «Quizitto» et ce à l’occasion de la Journée du Savoir (Youm El Ilm), a indiqué jeudi un communiqué du ministère. Destiné aux enfants de 5 à 14 ans, le concours implique la lecture de contes sur l’application, avant de répondre aux questions sur ces contes pour gagner des prix, a précisé la même source, ajoutant que l’accès au site de l’application est disponible sur family.quizitto.com. Les lauréats de ce concours remporteront des prix de lecture pour enfants, outre des attestations d’encouragement pour les 100 meilleurs lecteurs, qui leur seront envoyés à leurs maisons. Ce concours vise à redynamiser le rôle de la famille dans l’incitation des enfants à la lecture, en utilisant les technologies à effet positif et en développant l’esprit de compétition chez les enfants afin d’améliorer leur niveau et enrichir leur culture générale, souligne la même source. Quizitto est une application qui consacre le savoir et la compétition visant à encourager les enfants à la lecture de façon ludique à travers les jeux et l’utilisation des technologies à effet positif.