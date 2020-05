Le Centre culturel algérien de Paris a rendu hommage le 3 mai, au défunt Idir à travers un message dont voici le contenu: «Nous apprenons avec une profonde tristesse le décès du chanteur Idir, de son vrai nom Hamid Chériet. L'Algérie perd un immense artiste, proche de son public et dont le talent n'avait d'égal que son humilité. Homme engagé, d'une grande sensibilité et dont le répertoire a fait le tour du monde, Idir nous a rappelé dans son album «Identités», sorti en 1999, que nous pouvions être multiples tout en restant nous-mêmes. Son interprétation de «Ava inouva», avec sa voix douce, restera, à jamais, gravée dans nos mémoires. Sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à son public.»