Le film mexicain «Ya no estoy aqui» (Je ne suis plus là), de Fernando Frias de la Parra, a remporté le Prix spécial «Coup de coeur» du jury du festival Cinélatino à Toulouse en France, qui s'est déroulé grâce à des visionnements en ligne et des délibérations en visioconférence, ont rapporté les médias mexicains. Le festival Cinélatino, l'un des plus grands rendez-vous du cinéma latino-américain en Europe, a été organisé grâce à la mobilisation et au soutien des cinéastes, jurys et partenaires, malgré un contexte mondial de confinement imposé par la pandémie du Covid-19. Les jurys de cette 31e édition ont visionné les films des différentes compétitions et se sont réunis via des visioconférences pour décerner leurs prix. Pour cette édition, le festival a choisi de mettre l'accent sur les «mouvements sociaux de grande ampleur» et les «bouleversements de la vie politique» qui agitent plusieurs pays d'Amérique latine, en observant notamment leurs conséquences «sur la production, la diffusion et le contenu des oeuvres cinématographiques», souligne dans son édito le président du festival, Francis Saint Dizier.