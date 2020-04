Pour la septième année consécutive, l'Institut français d'Algérie et le festival Premiers plans d'Angers organisent le Laboratoire documentaire d'Alger - atelier orienté vers la réalisation documentaire et la pratique du son. La session 1 des 7e Laboratoires documentaires se déroulera à l'Institut français d'Oran. La seconde session aura lieu à l'institut français d'Alger. Depuis 2014, soixante-douze professionnels algériens ont été accompagnés dans l'écriture et la réalisation de films documentaires à tous les postes clés. Ces films ont été projetés en Algérie puis en France dans le cadre du festival Premiers plans d'Angers. Nombre de ces films ont circulé en festivals à travers le monde, ils ont remporté une vingtaine de prix internationaux. L'aventure documentaire se prolonge par la suite, car un vrai tissu de professionnels se confirme autour de ces ateliers. Cette année encore, trois films seront réalisés dans le cadre du laboratoire d'Alger par des équipes composées d'un réalisateur, d'un cadreur, d'un ingénieur du son et d'un monteur. La session de formation 2020 se déroulera en deux temps. D'abord les 11, 12 et 13 juillet 2020 pour les repérages et l'écriture à l'Institut français d'Oran, ensuite du 10 septembre au 28 septembre 2020 pour le tournage et le montage des films à Alger. à noter que ce laboratoire est réservé aux candidats algériens ayant déjà une pratique professionnelle du tournage et du montage et si possible du documentaire. Les étudiants en fin de cursus sont acceptés. Pour postuler, il faut avoir entre 18 ans à 55 ans. L'objectif de par ce laboratoire est ainsi de réaliser trois films documentaires d'une durée comprise entre 7 et 12 minutes maximum à Alger, en explorant un thème commun. Aussi, il s'agira de réaliser trois petites formes sonores conçues par les ingénieurs du son et trois séries photographiques conçues par les chefs opérateurs. Enfin, il s'agira également de découvrir les pratiques techniques du documentaire, de l'écriture à la post-production, mais aussi de compléter sa formation par un travail approfondi sur la mise en scène, le son (prise de son, montage, mixage) et l'image et enfin favoriser les apprentissages techniques et l'insertion professionnelle dans l'industrie cinématographique algérienne. Cette année le thème imposé est «le temps, le rythme et ce dans toute ses variantes possibles et imaginables».

Sessions à Oran et à Alger

La session 1 en juillet permettra aux participants de trouver, repérer et écrire un sujet avant la session 2 de septembre. Entre les sessions 1 et 2, les réalisateurs devront impérativement repérer leur sujet en amont afin qu'ils soient prêts à tourner pour la session du mois de septembre. Pour le bon déroulement des ateliers, ce travail de préparation important devra se dérouler en autonomie pendant l'été (contacts des personnages, repérages des décors, obtention des autorisations principales de tournage). Les trois réalisateurs seront accompagnés pendant cette période et suivis par l'intervenant réalisateur. Les techniciens image, son et montage seront suivis par les intervenants son et montage à distance. Des autorisations de tournage seront délivrées au moment de la session de septembre. Les réalisateurs devront fournir avant le 15 août un synopsis court de leur film (10 lignes), envisager une problématique, une question qui sous-tend leur sujet, faire un repérage photographique des décors (20 photos), faire trois photos de leurs personnages en situation, faire un début de planning de tournage, faire un portrait de leurs personnages (10 lignes), écrire une proposition de séquentiel et un début de dramaturgie (tenant sur une page). Les cadreurs, ingénieurs du son et monteurs devront développer et repérer leur sujet d'exercice. Le programme de la session allant du 10 au 28 septembre 2020 à l'Institut français d'Alger se traduira par un perfectionnement aux techniques de prises de vues et de sons avec des intervenants son et réalisation, un exercice de mise en situation proche des thématiques de chacun des sujets, préparation des tournages et des repérages mis en place par les réalisateurs. Plusieurs jours seront nécessaires afin de pouvoir écrire, pratiquer des exercices techniques, assimiler des bases théoriques, tourner

(trois jours), Monter les images (4 jours) et faire du montage son et mixage (4 jours).

Conditions de participation et démarches

La projection finale des films aura lieu à l'Institut français d'Alger, le lundi 28 septembre vers 18h00. Pour ce faire, trois unités de tournage, trois stations de montage complètes et trois stations de mixage son seront mises à disposition. Les montages seront effectués sur Adobe Première avec un ordinateur mis à disposition pour chaque équipe. Le mixage sera fait sur Protools. Une assistance technique pour la réalisation et le montage vous sera apportée. à noter que les stagiaires s'engagent à participer à tous les jours du laboratoire. L'inscription est gratuite, mais suite à

de nombreux désistements, une caution obligatoire de 5 000 dinars est demandée au premier jour de la session 1 pour garantir la participation complète au stage. Elle sera restituée à l'issue de la session 2. La participation aux deux sessions de juillet puis de septembre est impérative. Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur fiche d'inscription et des films qu'ils ont produits, tournés avant la formation. Les inscriptions sont actuellement ouvertes avec une deadline fixée au 30 avril 2020. à noter que la fiche d'inscription visible sur le site de l'IFA est à envoyer par mail à abdenour.hochiche

@if-algerie.com. Les noms des participants sélectionnés seront communiqués d'ici le 30 mai 2020. à noter que «le laboratoire d'Alger, atelier réalisation documentaire» sera encadrée comme à l'accoutumée par des professionnels en la matière. On relèvera les noms de Xavier Liébard, réalisateur, intervenant réalisateur et Arnaud Marten, ingénieur du son, intervenant son. Chaque année des pépites filmiques sortent de ce laboratoire. Gageons que ce sera le cas encore cette année...