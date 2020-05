L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) vient de hausser le ton, en convoquant mercredi dernier les premiers responsables de trois chaînes de télévision privées. C'est ce qu'indique un communiqué fraîchement rendu public par cette instance.

Les directeurs d'El Djazaïria One, El Heddaf TV et Echourouk TV ont été en effet convoqués chacun son tour par l'Arav suite à des plaintes de téléspectateurs concernant des contenus «attentant aux moeurs sociales, culturelles et spirituelles» diffusés par lesdites chaînes, précise le communiqué.

Dans le feuilleton Ahwal annas, diffusé sur Al Djazaïria One, «une des épouses du prophète (QSSL) a été traitée de «hadjala», qui est un terme ayant un sens immoral, notamment dans certaines régions du pays», a précisé la même source.

Le responsable de la chaîne s'est engagé devant l'Arav à présenter des excuses, à convoquer le producteur et le scénariste du feuilleton et à mettre en place une commission interne pour contrôler les contenus avant leur diffusion, «une mesure que l'Arav souhaite voir prises par toutes les autres chaînes».

El Heddaf TV a diffusé quant à elle une caméra cachée dans laquelle ont été tenus des propos blessants pour les habitants de la région de Djelfa.

Son directeur s'est aussi engagé à présenter des excuses et à faire en sorte que ce genre de fautes ne se reproduise plus. Quand à Echourouk TV, il est reproché à cette chaîne est d'avoir diffusé une émission sur les traditions des Targui, qui a causé des protestations dans la régions.

Selon la même source, le président de l'Arav, Mohamed Louber, a «insisté lors de ces rencontres pour que ces fautes ne se reproduisent plus», faisant part de son «intention de développer le secteur de l'audiovisuel, en coordination avec tous les acteurs de la scène médiatique».

L'instance de régulation invite en outre toutes les chaînes à éviter la diffusion de tout ce qui peut constituer «un danger pour la santé psychologique», comme les scènes de violence, et à respecter «les règles du professionnalisme».