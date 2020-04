Le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) a choisi la veille de la célébration du quarantième anniversaire du printemps berbère (tafsut imazighen) pour mettre en place son nouveau plan d'action, mais aussi pour lancer à la fois son nouveau site Web, ainsi qu'une bibliothèque numérique totalement dédiée à la promotion de l'identité amazighe sous toutes ses facettes: langue, culture et histoire. C'est Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA qui a rendu publique, hier, cette information. Le responsable du HCA a expliqué qu'il a fallu un travail de très longue haleine pour aboutir à la concrétisation de ces projets, d'autant plus que le site Web et la bibliothèque numérique se déclinent en trois langues, amazighe, française et arabe afin de permettre à un maximum de lecteurs d'en profiter. Le nouveau site Web du HCA offre plusieurs rubriques à ses visiteurs dont celles inhérentes aux activités de cette institution de la République, la galerie multimédia, la bibliothèque numérique, etc. Le HCA a choisi d'habiller son nouveau site aux couleurs nationales (vert et rouge) qui seront désormais la nouvelle vitrine numérique du HCA.

Cette vitrine du HCA se veut être la voix de sa nouvelle stratégie sur une communication basée sur la primauté de l'universitaire, le travail de terrain, la dimension nationale et le partenariat avec les institutions et la société civile. En inaugurant son nouveau site Web, le HCA choisit donc de donner le coup de starter à son nouveau plan de charge pour l'année 2020. La priorité de ce dernier sera accordée au travail de collaboration avec l'ensemble des partenaires institutionnels du HCA concernés par le dossier de l' mazighité, la collecte et l'analyse des données, et enfin l'action par l'organisation de rendez-vous pédagogiques et scientifiques au bénéfice des chercheurs-universitaires, enseignants, journalistes, étudiants... «Notre plan de charge est diversifié, et nous tentons effectivement de multiplier les voies de la coopération et del'échange avec des partenaires universitaires nationaux et étrangers, précise Si El Hachemi Assad en ajoutant qu'actuellement, le HCA s'attelle à accompagner le programme d'activités spécifiques de la commission tamazight, placée sous l'égide de l'Académie africaine des langues (Acalan).

Il s'agit d'une occasion pour inscrire, pour la première fois, le tamazight dans les annales des institutions de recherches africaines. Il faut préciser en outre que l'axe cardinal de la stratégie du HCA est d'assurer le rayonnement de tamazight à travers l'ensemble du territoire national.

«L'objectif escompté est de traduire la dimension nationale de tamazight en portant son enseignement jusque dans les contrées non amazighophones, rejetant ainsi le fatalisme de la ghettoïsation imposée de facto à cette langue maternelle de millions d'Algériens. Un challenge à relever avec de l'engagement et de la persévérance», souligne le SG du HCA.

Ce dernier explique également que le HCA se veut être ce vivier, voire cette banque de données pour lutter d'abord contre la menace de disparition de quelques variantes de la langue amazighe, ensuite, réhabiliter l'amazighité de l'Algérie plurielle.

Il faut rappeler que depuis 2014, le HCA a introduit un axe important dans son plan de charge annuel, qui porte sur «les sorties d'études sur le terrain», qui s'intéresse, essentiellement, au lexique, à la toponymie et à la littérature orale. Quant à la bibliothèque numérique, disponible directement sur le site Web, elle comprend d'ores et déjà une centaine de publications éditées par le HCA, notamment celles qui traitent de la lexicographie, de l'histoire et la littérature amazighes. «Notre objectif consiste à promouvoir par le partage, la diversité des contenus linguistiques et culturels en rapport avec l'amazighité et en faciliter l'accès sur Internet», explique Si El Hachemi Assad qui précise enfin: «Nous offrons aux visiteurs l'opportunité de suivre de près l'évolution de l'expérience éditoriale du HCA par la mise en ligne d'un catalogue signalétique actualisé, avec un système de classement universel et des outils de recherche par auteur, thème ou mots clés, de toutes les publications y compris celles réalisées en coédition.»