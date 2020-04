Nous avions déjà posté les noms des nombreux films algériens accessibles désormais sur le net. Depuis peu d'autres viennent compléter cette liste d'ores et déjà bien longue. En effet, ils sont plus de 230 documentaires, courts et longs métrages algériens, qui sont visibles sur le net. De nouveaux films et pas des moindres! «Les terrasses» de Merzak Allouache, «Papicha» de Mounia Meddour, «Délice Paloma», de Nadir Moknèche - film censuré en Algérie, faut il le rappeler - ou encore «Mascarades» de Lyès Salem peuvent, désormais, être visionnés en ligne.«Il était une fois dans l'oued», «Le puits», «Goulili» et «Khadra et les autres» (NDLR: insérez le mot de passe Khadra) sont d'autres titres à ne pas manquer. Des films, en effet, de bonnes qualité qui ont fait leur preuves jadis dans différents festivals de par le monde.