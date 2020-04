Tout porte à croire que cette année ce sera le feuilleton phare du mois de Ramadhan! Et pour cause, la chaîne télé EL Djazairia One a d'ores et déjà commencé son matraquage médiatique sur sa page et le teaser du feuilleton est déjà disponible partout y compris sur YouTube. On prend le meilleur et on recommence. En effet, Intitulé «Yemma», la réalisation de ce feuilleton échoit encore une fois à celui qui a révolutionné le format des grandes productions dramatiques algériennes. Il s'agit, vous l'aurez deviné, du Tunisien Madih Belaid, celui qui a défrayé la chronique durant deux saisons de suite avec «EL Khawa», pendant le Ramadhan 2017 ainsi que 2018. Le synopsis de «Yemma», le voici: Khaled est un jeune qui a tout pour réussir, et d'ailleurs il a tout réussi. Pourtant, un soir, une rencontre inattendue lui fera remettre en question toute sa vie. Toutes ses certitudes voleront en éclats. S'ensuit une série d'événements palpitants dans un drame psychologique où Khaled partira à la poursuite de son passé pour le meilleur et pour le pire...

Rencontre inattendue

Cette rencontre inattendue n'est autre qu'une femme d'un certain âge appelée Fadhila. Cette dernière lui avoue qu'elle est sa vraie mère biologique et qu'il est né en prison et qu'elle l'a vendu ensuite à une femme riche pour l'adopter. S'ensuivront mésaventures, pleurs et rebondissements à n'en pas finir où l'aspect social prendra le dessus sur le côté mélodramatique puisqu'on assistera là encore au choc des classes, entre villa et Mercedes d'un côté et misère des pauvres de l'autre...

A noter que «Yemma» est un feuilleton de 20 épisodes produit par Gosto prod, la boîte d'Ameur Bahloul, qui n'est plus à sa première expérience dans le domaine audiovisuel. Le scénario est signé Sofiane Dahmani auteur déjà de plusieurs scénarios produits par la télévision algérienne. Le feuilleton devra sans doute son succès grâce à ses nombreuses têtes d'affiche et en premier lieu, le comédien et ex-mannequin Mohamed Reghiss, qui campera le rôle principal. Côté casting l'on découvrira aussi le grand Sid Ahmed Agoumi, la talentueuse Malika Belbey qui n'hésitera pas à se surpasser encore une fois, comme elle seule sait le faire.

Une belle brochette d'acteurs

D'autres têtes d'affiche viendront compléter le tableau, à l'instar de Mounia Benfeghoul, mais également les incontournables Mabrouk Ferroudji et Laâmri Kaoune. S'agissant des guests, on trouvera Lydia Larni et Frei Mehdi et pour la première fois Maroua Bouchoucha, la soeur de la star Amel Bouchoucha. Suspense, opulence, émotion, amour et filiation, coups bas et drama, tous les ingrédients sont bons pour vous faire passer un bon Ramadhan 2020 en famille et oublier surtout les soucis du quotidien...Alors restez branchés! Et c'est partir de 21h30.