Toute la journée chez vous? Profitez de ce confinement pour vous occuper efficacement en choisissant un des cours one 2 one via des vidéoconférences. Les one 2 one classes du hub Artissimo sont des cours individuels li-bres ou à but de développement professionnel, proposés dans différents domaines d'activités: artistiques, créatifs et autres. Que vous ayez envie de profiter de ce confinement pour faire une activité artistique musique, arts plastiques, théâtre etc. ou acquérir une nouvelle compétence professionnelle: infographie, histoire de l'art et des styles de décoration d'intérieur, de marketing

digital, photographie, etc.

Les one 2 one classes du hub Artissimo, vous feront bénéficier d'un apprentissage sur mesure, adapté à vos attentes et à votre niveau, tout cela sans bouger de votre canapé! L'équipe du hub Artissimo pense à votre sécurité et à celle de vos proches. Nul besoin de vous déplacer. Un formulaire d'inscription vous sera envoyé par mail et le règlement pourra s'effectuer par virement bancaire, chèque ou plateforme de paiement.

Pour toute information, contactez le 0770.49.28.41 ou 42, 0770.28.41.32. Mail: contact@artissimo.dz. Site: artissimo.dz