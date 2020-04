La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a annoncé, jeudi à Alger, la parution du premier numéro du magazine culturel « Inzyahat » lancé par son département ministériel sous le slogan « l’idée du changement » et supervisé par « des écrivains et intellectuels algériens ». Dans le même cadre, la ministre a évoqué les préparatifs en cours à une émission radiophonique qui sera diffusée sur la radio Culture sous le titre «Inzyahat FM» quotidiennement du 12h00 à 17h00 en partenariat avec le ministère de la Communication. à l’occasion de la Journée du Savoir, la ministre a affirmé que «ses services donnent une grande importance à cette journée, rappelant que ces derniers «s’attellent actuellement à réorganiser les affaires internes du ministère pour s’adapter aux changements que connaît le monde». Concernant les plumes qui contribueront au magazine, la ministre a indiqué que « les portes de la contribution à ce magazine sont ouvertes à tous les Algériens », soulignant que le choix du titre « Inzyahat » était significatif et voulu. Pour la ministre le défi de ce magazine demeure la continuité, la promotion du contenu et la contribution à la valorisation et l’accompagnement de la culture algérienne.