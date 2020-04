Une vingtaine de festivals de cinéma de premier plan, notamment Cannes, Venise, Berlin ou Toronto, vont participer à un événement virtuel qui offrira gratuitement des films sur YouTube, a annoncé lundi dernier le festival américain de Tribeca, partenaire cité par des médias. Le festival «We are one: a global film festival» devra se tenir en ligne du 29 mai au 7 juin et proposera des longs métrages, des courts métrages, des documentaires, de la musique et des tables rondes virtuelles. Le programme détaillé de cet événement n'a pas encore été dévoilé. Les organisateurs ont indiqué que le contenu serait un mélange de films nouveaux et anciens. Initialement prévu du 12 au 23 mai, le festival de Cannes avait envisagé un report à fin juin, mais les autorités françaises ont, depuis, interdit tous les rassemblements jusqu'à mi-juillet. Ses organisateurs ont indiqué qu'il pourrait prendre de nouvelles «formes».