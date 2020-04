Vu les multiples demandes reçues par l’association Project’heurts dans le cadre du concours d’écriture de scénarios sous le thème «Confinement - post-confinement», Project’heurts rallonge le délai d’envoie des scénarios, pour vous permettre de peaufiner vos écrits. En effet, il vous sera possible de les envoyer jusqu’au 30 avril 2020. Composé de professionnels du cinéma, le jury sélectionnera trois projets qui feront l’objet d’un suivi par des spécialistes d’écriture scénaristique, et seront produits par l’association Project’heurts à Béjaïa dès que la situation sanitaire le permettra. Ce concours est national et concerne toutes catégories d’âge. Les projets doivent être envoyés à l’adresse suivante: confinementscenario@gmail.com.