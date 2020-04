Le lecteur peut constater plusieurs similitudes entre le signataire des accords d'Evian et Ali, le personnage principal de «Et mourir à Ighil» de l'écrivain Rabia Ziani. à commencer par son surnom «le lion des Djebels». Faut-il rappeler que la biographie consacrée à Krim Belkacem par Amar Hamdani porte d'ailleurs le titre «Le lion des Djebels»? Rabia Ziani a-t-il sciemment fait le choix d'émailler le début de son récit par des similitudes frappantes entre le personnage héroïque, vrai, de Krim Belkacem et le personnage de roman, fictif, qu'est Ali? Ou bien s'agit-il seulement d'une coïncidence? La ressemblance frappante entre les deux trajectoires réside aussi dans le fait que, bien avant le déclenchement de la guerre pour l'Indépendance nationale, le 1er-Novembre 1954, Ali montait déjà au maquis. Après un accès de colère face à une injustice, Ali n'ayant pas pu maitriser son indignation, a commis un acte héroïque et téméraire aux yeux des siens, mais passible des pires peines aux yeux de l'administration coloniale.

Vivre dans le maquis

Ali quitte la vie sociale dans son village et se confine dans la solitude et la rudesse de la forêt. Pendant des mois, Ali vit dans la solitude totale, cloîtré dans une grotte où il subit les pires souffrances tout en frôlant les affres d'une folie certaine. Le temps passe et Ali réussit malgré tout à ne pas être attrapé par les pions de l'administration coloniale qui se lancent bien entendu à ses trousses, mais qui peinent à le retrouver. Du moins pendant les premières années de ses pérégrinations solitaires. Ali est même extirpé de sa solitude après avoir été rejoint par deux autres rebelles refusant de se soumettre au diktat colonial, mais la vie dans les maquis est terrible. Bien plus terrible que dans les prisons coloniales. Car Ali finit par être piégé par les troupes lancées à ses trousses. Commence alors une autre vie dans les cellules insupportables des prisons de Berrouaghia et Lambèse. Et c'est à partir de là que la dissemblance avec la trajectoire de Krim Belkacem commence à apparaître. Ali ne vit que dans l'espoir de pouvoir organiser sa fuite de prison. Pendant des jours et des mois, Ali ne pense qu'au plan qui lui permettra de sortir de cet enfer, mais toutes ses tentatives de prendre la poudre d'escampette finissent par un échec. La première fois, il réussit à s'évader mais il est arrêté lors de son retour vers la Kabylie.

La prison

La deuxième fois, sa tentative est avortée bien avant de pouvoir quitter la prison. C'est en prison qu'il apprend d'ailleurs que le peuple algérien s'est soulevé contre le colonialisme français. Il en saura davantage directement de la bouche-même des maquisards arrêtés et logés à la même enseigne que lui. Seules la fin de cette guerre et la victoire tant rêvée contre le colonialisme français constituent une lueur d'espoir pour Ali, car l'Indépendance de son pays signifiera la fin de l'injustice coloniale et sa libération sera évidente. L'attraction dans ce roman de Rabia Ziani réside dans la description minutieuse de tous les moments endurés par Ali aussi bien lors de son auto-confinement forcé dans les maquis de Kabylie qu'en prison. Un roman à lire ou à relire pour apprécier, à sa juste mesure, le confinement actuel à domicile qui a tout l'air d'être un paradis à tous points de vue, comparé à celui d'Ali, dans les années 40 et 50, lequel était un enfer au sens propre du terme.