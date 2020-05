Le monde des artistes vient de perdre une précieuse amie de longue date. Samira, ancienne productrice et animatrice de la radio Chaîne 2, vient de tirer sa révérence. Elle est décédée avant-hier soir, à la rupture du jeûne, suite à une crise cardiaque à l'âge de 65 ans. De son vrai nom Nacéra Mahma, est née le 8 aout 1955 à Aïn Benian à (Alger). Durant son parcours professionnel à la Radio nationale Chaîne 2, Samira a donné l'occasion de se faire connaître à beaucoup d'artistes. De sa voix qui a bercé plusieurs générations, elle avait produit plusieurs émissions artistiques. Les plus connues et qui ont explosé l'audimat de la chaîne kabyle on peut citer «Timlilit d ufenan» (Rencontre avec l'artiste), «Marhba», «Portes ouvertes pour l'artiste».