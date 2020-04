Suite à la disparition de la grande cinéaste et pionnière du cinéma africain Sarah Maldoror, Michel Amarget, journaliste et critique spécialiste des cinémas africains, n’a pas manqué d’adresser une lettre en direction de la Fédération africaine des critiques de cinéma et s’exprimer sur cette triste nouvelle en soulignant : « Chers collègues de la Facc, comme vous le savez sans doute, la grande Sarah Maldoror a été victime du Covid-19 qui l’a emportée ce lundi 13 avril. C’est une cinéaste indispensable qui a beaucoup milité et contribué à faire avancer la cause des cinémas d’Afrique. Sa filmographie atteste de son éclectisme entre fictions et documentaires pour défendre les valeurs du monde noir. Ses prises de position passionnées et souvent rageuses ont alimenté les débats et son engagement humain manque. Nos pensées vont vers ses proches dont ses deux filles et à tous ceux qui ont partagé ses combats et ses espoirs. En ces temps de confinements et de repli à cause de la situation sanitaire, recevez mes salutations confraternelles. » Pour sa part, Fatou Kine Sene, journaliste à l’Agence de presse sénégalaise (APS) et présidente de la Facc a acquiescé, en indiquant : « Oui une grosse perte pour le cinéma africain et pour tous les combats qu’elle a eu à mener pour l’Afrique à travers sa riche filmographie…»