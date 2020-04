Le Théâtre régional Azzedine Medjoubi de Annaba diffusera via les réseaux sociaux des spectacles tout au long du mois de Ramadhan, a indiqué samedi dernier, le directeur de l'établissement culturel, Abdelhak Benmaârouf. Le TRA a concocté à cette occasion un programme comportant 15 pièces pour adultes, dont «Le printemps des femmes» et «Les belles», et 15 autres pour enfants parmi lesquelles «Je m'envolerai un de ces jours», «La fille prodige», «Le trésor perdu» et «La chèvre et le loup», a-t-il précisé. Ces pièces seront diffusées sur Facebook et YouTube à raison d'un spectacle par jour, a ajouté Benmaârouf, notant que la diffusion des spectacles se fera à 17h pour les enfants et à 22h pour les adultes. Afin de maintenir le lien avec son public, le Théâtre régional de Annaba a également mis au point plusieurs concours pour enfants, parmi lesquels le concours du meilleur dessin résumant une pièce théâtrale et celui intitulé «Raconte-moi une histoire», dans lequel les enfants peuvent enregistrer une vidéo dans laquelle ils racontent une histoire de grands-mères.