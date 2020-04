Les ministres de la Culture du monde entier devront se réunir mer-credi prochain dans le cadre d’une réunion en ligne sur la pandémie de coronavirus et son impact sur la culture, annonce l’Unesco sur son site Internet.

«Ce sommet permettra d’échanger des informations et des points de vue sur l’impact de la crise sanitaire sur le secteur culturel et d’identifier des mesures politiques correctives» en fonction des contextes de chaque pays, a précisé l’Unesco. L’agence onusienne a réitéré son engagement à sauvegarder le patrimoine et soutenir les artistes et les créateurs dont «la plupart dépendent d’activités annexes pour compléter les revenus tirés de leur art ». La fermeture de sites du patrimoine, de musées, de théâtres et de cinémas et d’autres institutions culturelles pour cause de confinement sanitaire «met en péril le financement des artistes et des industries créatives», note cette agence spécialisée de l’ONU. La pandémie a aussi mis en veilleuse de nombreuses pratiques du patrimoine culturel immatériel, y compris des rituels et des cérémonies, partout dans le monde, déplore-t-elle. L’Unesco rappelle aussi ses initiatives lancées pour soutenir les industries culturelles et le patrimoine pour accompagner «des milliards de personnes dans le monde qui se tournent vers la culture pour surmonter l’isolement social» induit par la pandémie qui affecte durement les manifestations culturelles.