La société américaine de distribution et de production A24 a lancé une vente aux enchères en ligne pour lutter contre la pandémie actuelle de coronavirus. Pendant plus de deux semaines, la société proposera des accessoires tirés de ses productions les plus populaires. Vous êtes désireux d'acquérir des objets mythiques de la pop culture comme la robe à fleurs que porte Florence Pugh dans le film «Midsommar» d'Ari Aster? C'est maintenant possible. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, A24 présente les quelques accessoires mis aux enchères. Parmi les lots présentés, on retrouve des accessoires présents dans le thriller de Joshua et Ben Safdie «Uncut Gems» ou dans le film d'horreur mettant en vedette Robert Pattinson et Willem Dafoe, «The Lighthouse». Par ailleurs, la mise concernant le sweat à capuche que porte l'actrice Zendaya dans la série «Euphoria» est déjà à 6000$. Le lot le plus emblématique reste toutefois la robe à fleurs du film «Midsommar». Elle est décrite comme «décorée de 10 000 fleurs de soie collées à la main, dont de faux myosotis, des pois de senteur, des boutons d'or des prés, des bleuets et des bijoux persans». «En tant qu'entreprise fondée et basée à New York, nous voulons redonner à la ville alors qu'elle surmonte cette crise et commence à se reconstruire», a déclaré la société de production A24 dans un communiqué de presse relayé par IndieWire. L'objectif étant de soutenir précisément «les médecins, les infirmières et les autres travailleurs de la santé en fournissant des repas, des produits alimentaires préemballés, des chambres d'hôtel, un ser-vice de blanchisserie et des gommages à ces travailleurs héroïques.» La vente aux enchères sera divisée en quatre catégories qui seront chacune associées à des organisations caritatives de New York.