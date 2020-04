Le marché pétrolier finira-

t-il de broyer du noir? Les prix se redresseront-ils? L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, dont la Russie, qui mettront en oeuvre la baisse de leur production de 10 millions de barils, décidée il y a trois semaines, espèrent un rebond significatif des prix du pétrole qui se sont enfoncés à des niveaux inédits, le baril de pétrole américain étant échangé à perte à moins de 37 dollars le 20 avril alors que le Brent s'était enfoncé sous les 20 dollars, tombant à 16,98 dollars le baril le 22 avril. L'électrochoc se produira-t-il? Le ministre algérien de l'Energie, président en exercice de l'Opep en est persuadé. Il n'a pas caché son optimisme de voir rebondir les prix dès l'entrée en vigueur de la baisse de la production de près de 10 millions de barils par jour, le 1er mai et jusqu'à la fin juin. Le

9 avril 2020, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés hors Opep dont la Russie, avaient annoncé une réduction de leur production de 9,7 millions de barils par jour durant les mois de mai et juin. Les cours de l'or noir en profiteront-ils? Mohamed Arkab les verrait entre 35 et 40 dollars, au

second semestre 2020. La situation actuelle, celle d'une production exceptionnellement surabondante qui a mis à mal les capacités de stockage, tempère l'optimisme des analystes quant à un rebond imminent des cours de l'or noir. «Les prix exceptionnellement faibles à court terme persisteront jusqu'à ce que la production baisse suffisamment pour soulager la pression sur les installations de stockage qui fonctionnent déjà à pleine capacité ou presque», a souligné Elena Nadtotchi, vice-présidente chez Moody's. Quand commenceront-ils à voir le bout du tunnel?

«D'importants ajustements de l'offre en temps voulu devraient contribuer à équilibrer le marché plus tard en 2020, mais le rythme du rééquilibrage du marché et de la hausse des prix du pétrole dépendra de la reprise de la demande», a indiqué la responsable du crédit de la célèbre agence américaine de notation financière. Les prévisions de Moody's concernant le prix moyen du WTI sont actuellement de 30 dollars le baril pour 2020, et de 40 dollars l'année suivante. Pour le Brent, il prévoit des prix moyens de 35 dollars par baril en 2020 et de 45 dollars en 2021, rapporte le portail financier mondial Investing.com, ce qui globalement, correspond aux estimations du ministre algérien de l'Energie, Mohamed Arkab. Depuis l'apparition du Covid -19 en Chine, les cours du Brent, référence du pétrole algérien, qui étaient proches de la barre des 70 dollars, en janvier, ont plongé pour se retrouver à 23,95 dollars hier vers 13h50, pour la livraison en juillet. Un plongeon qui a été exacerbé par la guerre des prix russo-saoudienne. Les hostilités entre Saoudiens et Russes ont été ouvertes lorsque la Russie a refusé de répondre favorablement, lors d'un sommet qui s'est tenu le 6 mars à Vienne, en Autriche, à la proposition saoudienne de réduire la production de l'alliance Opep-non Opep. En guise de riposte, le Royaume wahhabite a décidé d'augmenter sa production à 12 millions de barils par jour et de brader son pétrole. Les cours de l'or noir ont sombré avant de reprendre des couleurs après un tweet du président américain. Donald Trump avait annoncé un accord «imminent» entre Moscou et Riyadh, portant sur une diminution de la production d'au moins 10 millions de barils par jour. Une première réunion prévue le 6 avril, a été reportée au 9 avril. L'Opep et ses partenaires avaient opté pour une réduction de leur offre de 9,7 millions de barils par jour. Cette décision, aux allures de grand test, prendra effet demain, pour une durée de deux mois.