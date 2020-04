S'il existe un enseignement à tirer de la pandémie du nouveau coronavirus, c'est bien cette constatation de nom-breux analystes internationaux qui prédisent, de façon unanime, l'aggravation des fractures existantes entre de nombreuses nations et, plus particulièrement, entre les grandes puissances. Le nouveau coronavirus a, semble-t-il, exacerbé les rivalités, comme on peut le voir, depuis plusieurs mois, avec le bras de fer engagé par les Etats-Unis du président Donald Trump, d'un côté, la Chine et la Russie, de l'autre, à la fois au plan économique, mais, aussi et surtout, géostratégique. Déjà, tout montre que le multilatéralisme ne s'en sortira pas indemne, confirmant l'inquiétude de nombreuses capitales, de par le monde, qui redoutent un contexte pire que celui qu'on a connu.

Sans aller jusqu'à considérer que le Covid-19 constitue une expression logique des fractures entre les superpuissances, thèse volontiers enfourchée par le président Trump qui n'entend pas céder sur le front ouvert avec Pékin qu'il accuse de dissimulation et de mensonges sur le Covid-19, sans, pour autant, fournir la moindre preuve de ses estocades répétées, il est clair que la scène internationale est envahie par des stratégies qui ont enterré le multilatéralisme et ouvert la voie à de nouvelles formes de guerre, à peine larvées.

La logique américaine qui entend conserver, coûte que coûte, sa suprématie militaire et économique, dans le monde, est à la base d'une forte aggravation des tensions au Moyen-Orient, en Europe et en Asie, tandis que les grands fora internationaux, toujours dominés par les Occidentaux, paraissent davantage des tribunaux pour instruire en accusation les dossiers des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela ou la Syrie, que pour agir, véritablement, en faveur de la paix et du développement.

La lutte qui se trame, au grand jour, n'épargne pas, non plus, le domaine de l'information, devenu un enjeu primordial, depuis que les réseaux sociaux ont pris l'ampleur qu'on connaît. Tout indique que ces rapports de force dont on contemple l'émergence graduelle, dans plusieurs des régions précitées, vont nourrir de nouvelles et cruelles épreuves diplomatiques, au cours des prochaines années. Il ne s'agira plus, alors, des traditionnelles compétitions, mais de terribles affrontements, à différents niveaux, et, seuls, les plus forts auront droit de cité.