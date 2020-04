Prudence. Après un mois de confinement total, Blida ouvre ses portes progressivement. Dans neuf autres wilayas, dont la capitale, le début du confinement passe de 15 à 17h. Pour toutes les autres wilayas, les horaires de confinement (19h-7h du matin) restent inchangés. Si le Premier ministre a décidé d'assouplir quelque peu et par endroits les mesures du confinement, il l'a fait avec une grande prudence. Ce n'est qu'après avoir eu l'avis du Comité scientifique et l'accord du président de la République qu'il a signé le décret exécutif, jeudi dernier. Il faut dire que le mois sacré de Ramadhan a pesé sur la décision. Car et quelques heures auparavant, dans son message à l'occasion du début du mois de Ramadhan, le président Tebboune l'avait annoncé. «Nous avons réussi à limiter la propagation de la pandémie et j'ai instruit, dans ce sens, à la reconsidération des mesures du confinement sanitaire en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain» avait-il précisé avec toutefois, cette mise en garde: «J'exhorte, encore une fois, ceux qui transgressent les dispositifs de prévention à cesser leurs agissements dangereux qui ne feront que prolonger le confinement sanitaire et mettre en péril nos concitoyens et notre patrie.» Il faut comprendre que la décision a été prise pour desserrer le confinement, autant que faire se peut et permettre aux Algériens de passer un mois de Ramadhan avec moins «d'enfermement». Cette décision est par ailleurs courageuse car la pandémie est loin d'être vaincue. Le DG de l'OMS a mis en garde, mercredi dernier, la planète en ces termes: «...nous avons encore un long chemin à parcourir..». Angela Merkel est de son avis lorsque, jeudi dernier, elle a averti ses compatriotes que «nous ne sommes pas dans la phase finale de la pandémie, mais toujours au début».

Avant d'appeler, tout comme le président Tebboune, dans son message qui réitère l'appel «...en cette nuit bénie, à davantage de solidarité, d'entraide, de discipline, de patience et de vigilance». Beaucoup craignent une «2ème vague» de la propagation. Singapour qui fait face à cette «2ème vague» a prolongé, mardi dernier, d'un mois le confinement. Il faut dire que la science n'a pas cerné toutes les propriétés de ce nouveau virus. A la moindre négligence il peut «flamber» de nouveau. Avec près de 200 000 morts dans le monde en si peu de temps, toute précipitation dans le déconfinement est à proscrire!