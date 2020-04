Ballotté au gré des divergences entre les membres permanents, le Conseil de sécurité de l'ONU aura mis un mois à tenter, malgré tout, d'adopter sa première résolution sur la pandémie de Covid-19, destinée à ouvrir la voie à une intense coopération internationale pour endiguer le fléau. Il semble que l'aboutissement soit proche puisqu'on espère un texte validé cette semaine. D'aucuns disent, peut-être non sans raison, qu'il s'agira d'un texte sans lendemain. Mais d'autres veulent croire qu'il portera le message d'une résurgence du multilatéralisme malmené par les assauts répétés du président des Etats-Unis Donald Trump. Les plus optimistes parlent même d'une nouvelle page grâce à laquelle l'ONU pourrait entrevoir une réorganisation géopolitique, assortie d'une refonte que réclament les laissés-pour-compte des continents africains et asiatiques, notamment.Toujours est-il que, après de très nombreuses semaines, et au plus fort de la tragédie qui frappe l'humanité tout entière, avec plus de 200 000 morts, le silence de la plus haute institution de l'ONU a de quoi frapper les esprits, non parce qu'il est mortifère, mais bien parce qu'il traduit les hauts et les bas qui agitent, depuis la création de l'auguste Assemblée en 1945, une instance ligotée par un droit de veto anachronique et outrageusement abusif.

Trois mois après le début de la pandémie, le constat est affligeant: le Conseil de sécurité n'aura eu qu'une seule et pathétique réunion, par visioconférence, consacrée à la déferlante épidémique et elle ne dut, du reste, son existence qu'à une initiative de l'Allemagne et de l'Estonie, deux membres non permanents! à l'origine, il y avait une résolution portée par la Tunisie, agissant au nom du groupe E10 que compose l'ensemble des pays membres non permanents et une autre résolution présentée, elle, par la France, au titre du groupe P5 des cinq membres disposant du droit de veto. Tout un travail de conciliation et de concession aura été nécessaire pour que les deux textes puissent fusionner en une seule résolution qui sera soumise au vote; dans les jours prochains. Le texte plaidera pour «une coordination renforcée parmi tous les pays», c'est à dire les 193 membres de l'AG de l'ONU, appellera à une «cessation des hostilités» ainsi qu'à «une pause humanitaire» à l'heure de la propagation de Covid-19. S'il est enfin adopté, son ambition avouée sera de soutenir la démarche du SG de l'ONU, Antonio Guterres, et des multiples agences onusiennes, dont l'OMS, qui tentent de gérer les graves conséquences sociales, économiques et politiques de la désastreuse pandémie. Encore faut-il croiser les doigts!