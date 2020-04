L'Algérie qui préside l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a salué, comme tous les membres de l'institution et ceux de l'OPEP-Plus, l'accord sur la réduction de l'offre mondiale de brut par jour (mbj), en mai et juin, un moyen, espère-t-on, de juguler la dégringolade des cours. Cependant, le constat qui n'a cessé d'être brandi, depuis des années, sur l'indispensable diversification des ressources financières, au moyen de nouvelles activités à même de stimuler les exportations, devient d'une urgence criarde. L'ombre du FMI, dont on connaît les effets dévastateurs sur les pays endettés, plane sur la région maghrébine, tout entière. Sans doute, serons-nous les moins ébranlés, mais ce n'est pas une raison pour s'enthousiasmer, comme de coutume.

L'entente entre la Russie et l'Arabie saoudite, motivée par les craintes américaines qui ont vu le cours du baril de pétrole de schiste dégringoler, au-delà des prévisions les plus optimistes, a donné un répit aux producteurs africains dont notre pays fait partie. Comme au Nigeria, en Angola ou dans la Libye voisine, où les canons fonctionnent beaucoup plus que les puits de pétrole, la loi de finances 2020 tablait sur un baril à 50 dollars et une croissance de 1,8%. C'était bien avant la venue du nouveau coronavirus qui a chamboulé toutes les prévisions et plongé l'économie mondiale dans des affres profondes, en plombant les cours de l'or noir.

Des années durant, le discours a régné, à profusion, pour dire combien la vulnérabilité de l'économie nationale est grande, dés lors qu'elle dépend, exclusivement, de la rente pétrolière. Mais, dans les faits, aucun plan ni aucune réforme ambitieuse n'ont vu le jour, tandis que les ressources, obtenues par un baril flirtant avec les 100 dollars, et plus, étaient «proprement» dilapidées, quand elles n'étaient pas, purement et simplement, détournées. Des mesures salutaires viennent d'être arrêtées par le gouvernement, sur instruction du chef de l'Etat, afin de réduire les dépenses de fonctionnement et de surconsommation, entre autres. Elles seront utiles pour faire face aux dangers qui viendront, aussitôt la menace du Covid-19 balayée. Le pays a, en outre, besoin d'un changement des mentalités qui ont prévalu, des décennies durant, de sorte que la quête des IDE (investissements directs étrangers) relève, encore et toujours, du voeu pieux, tant la bureaucratie, le système bancaire sclérosé et la corruption constituent des freins dissuasifs.