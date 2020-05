Sans artifices. à chacune de ses sorties publiques, le président Abdelmadjid Tebboune, gagne en popularité. Il y a chez lui un mélange de bonhomie et de fermeté dont la compatibilité n'apparaît qu'après une meilleure connaissance de l'homme et du chef de l'Etat qu'il est. La rencontre avec la presse, de jeudi dernier, n'a pas dérogé à la règle. «On en sort vraiment optimiste pour l'avenir de l'Algérie» a écrit, hier, dans son journal, Tayeb Belghiche, le directeur de publication du quotidien El Watan qui était présent à la rencontre avec le président de la République. L'avis vaut d'être cité car El Watan se caractérise, depuis sa création, par une ligne éditoriale farouchement opposée et sans concession aux différents dirigeants qui se sont succédé ces 30 dernières années. Avant de tenter de comprendre comment Tayeb Belghiche a été convaincu par le président, poursuivons les exemples. L'un des plus «radicaux» partis politiques de l'opposition en Algérie c'est Jil Jadid. Son président, Soufiane Djilali, a pourtant, lui aussi, gardé une bonne impression sur la vision et les actions du président Tebboune après une audience à El Mouradia. Et puis, il y a cette polémique qui a suivi la publication, par l'hebdomadaire français Le Point, de la chronique de Kamel Daoud. Le titre de l'article que lui a consacré le journal français, Le Monde, suffit pour comprendre la nouvelle position de l'écrivain algérien qui, avant, était encensé par les médias occidentaux. «Quand Kamel Daoud enterre la contestation algérienne» est le titre de l'article signé par Jean-Pierre Filiu. Ces trois exemples sont représentatifs de la hausse de popularité du président Tebboune, au fil du temps. Pour la grande majorité des Algériens, l'indice de popularité pouvait se mesurer lors de la diffusion télévisuelle de la rencontre. Comment? Par la retransmission en direct sur Facebook jalonnée des avis et commentaires simultanés émis par les internautes. La confiance, l'espoir et les encouragements ont dominé les avis exprimés. Voilà comment Belghiche résume l'impression qui se dégage après la rencontre: «C'est un Tebboune calme, sûr de lui, confiant en l'avenir, qui s'est adressé à nous. Une maîtrise parfaite des dossiers qui laisse supposer que le premier président universitaire de l'Algérie sait ce qu'il veut et où il va, surtout qu'il connaît le pays en profondeur» a-t-il écrit hier. Des indices de popularité qui ne trompent pas!