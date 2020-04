La décision était prévisible: le Conseil de sécurité nationale tunisien a choisi, vendredi soir, de proroger le confinement général dans le pays, tout en indiquant que sa durée sera définie «ultérieurement» par la chefferie du gouvernement. Elyès Fakhfakh dispose, en effet, de larges prérogatives, depuis que l'Assemblée des Représentants du Peuple a voté, voici deux semaines, une loi l'autorisant à légiférer face à l'urgence de la situation induite par le Covid-19. D'autres questions, non moins essentielles, ont été examinées, telle la révision éventuelle des horaires du couvre-feu, durant le mois sacré du Ramadhan, ou le réaménagement du dispositif pour l'année scolaire et universitaire qui doit être sanctionnée par des examens. Outre la question de la distribution des aides sociales, devenue pendante, du fait d'un marasme économique contraignant, les responsables tunisiens ont, aussi, débattu de la perspective d'un allégement graduel du confinement qui dure depuis le 22 mars dernier.

Mais il n'y a pas que le Covid-19 qui préoccupe les dirigeants tunisiens. La situation qui prévaut dans la Libye voisine impacte directement la Tunisie, surtout quand les protagonistes de la crise viennent mettre leur grain de sel dans sa marmite. C'est ainsi que le ministre des AE du gouvernement provisoire libyen, non reconnu par la communauté internationale et soutenu par l'armée autoproclamée nationale du maréchal Haftar, s'est fendu, jeudi dernier, d'un communiqué dans lequel il lance un avertissement, à peine déguisé, «demandant des explications au ministère des Affaires étrangères tunisien quant aux informations faisant état de l'implication de certaines parties tunisiennes avec le gouvernement turc d'Erdogan, contre la Libye». Benghazi et Tobrouk visent, par-là même, d'un supposé transfert de combattants tunisiens au profit «des milices et des terroristes bénéficiant du soutien turc».

Adressée par le MAE «provisoire», Abdelhedi Houij, à son homologue tunisien, Nourredine Erray, la mise en garde implicite insiste sur le risque d'un développement «dangereux pour la sécurité et la stabilité des deux pays», condamne «l'ingérence de la Turquie dans les affaires intérieures de la Libye», et accuse «le gouvernement al Serraj de violations du cessez-le-feu, en alliance avec le régime Erdogan et des mercenaires étrangers». Tout cela prêterait à sourire, s'il n'y avait, là, une intention délibérée de faire pression sur Tunis, le lendemain même du jour où Kaïs Saïed a eu un entretien avec Fayez al Serraj, pour lui rappeler son attachement à la feuille de route onusienne et à la légitimité internationale. S'agit-il, alors, d'une simple surenchère ou risque-t-on de voir le conflit libyen déborder, au-delà des frontières? La question est, toujours, posée.