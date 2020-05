Quatorze personnes sont décédées et 667 autres ont été blessées dans 564 accidents de la circulation survenus entre le 26 avril et le 2 mai à travers le territoire national, a indiqué mardi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Biskra où trois personnes sont décédées et 14 autres ont été blessées, prises en charge et évacuées vers les structures hospitalières suite à 10 accidents de la route, a précisé la même source. Concernant les secours à personnes, 10.569 interventions ont été effectuées, permettant la prise en charge de 10.413 blessés et malades, traités par les secours médicalisés de la Protection civile sur les lieux d’accidents et évacués vers les structures sanitaires. En outre, les secours de la Protection civile ont effectué 478 interventions pour procéder à l'extinction de 295 incendies urbains, industriels et autres, a indiqué la même source, relevant que 4.956 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 4.486 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses. Par ailleurs, les unités d’intervention de la Protection civile ont enregistré 17.024 appels de secours relatifs aux types d’interventions pour répondre aux appels de détresse émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assistances diverses.