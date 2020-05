"Le Conseil des ministres a décidé après un débat approfondi de former une commission présidée par le Premier ministre et composée des ministres de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de la Formation et de l'enseignement professionnels, laquelle se chargera de formuler les propositions nécessaires pour finir l'année scolaire au mieux des intérêts des élèves et étudiants", lit-on dans le communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des ministres.

"La décision définitive sera prise dimanche prochain en Conseil des ministres", a conclu la même source.