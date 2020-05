Le Comité algérien de soutien et de fraternité avec le peuple libyen (CSFPL) a appelé mercredi les parties en conflit en Libye à "l'arrêt immédiat" des hostilités et la recherche d'une "solution consensuelle" à la crise dans ce pays.

La CSFPL a exprimé, dans son communiqué, son inquiétude quant aux développements survenus récemment et qui "menacent la sécurité et la paix dans ce pays", appelant les parties en conflit à l'impératif "recours au dialogue constructif inter-libyen" afin de parvenir à une solution politique consensuelle durable à la crise en Libye étant "la seule issue possible à même de tracer les contours d'un nouveau Etat libyen et d'ouvrir la voie à une réconciliation nationale globale fondée sur l'édification d'un Etat de Droit".